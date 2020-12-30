Катри Райк — новый мэр Нарвы

В голосовании приняло участие 30 депутатов горсобрания. За Катри Райк проголосовало 18 депутатов, за Алексея Евграфова 11. Один бюллетень был испорчен.

Всего было выдвинуто два кандидата на пост мэра. От фракции Kodulinn Narva кандидатом был Алексей Евграфов. От коалиции "Наша Нарва" Катри Райк.

Председателем горсобрания Нарвы стала Татьяна Стольфат.

До этого

В ноябре большинство депутатов выдвинули вотум недоверия Алексею Евграфову, после чего он покинул пост мэра Нарвы. Свое желание стать градоначальником выдвинула Катри Райк из фракции "Наша Нарва", которая до этого работала депутатом Рийгикогу (Социал-демократическая партия). Жители Нарвы собрали более 2000 подписей в поддержку Евграфова, но существенной роли это не сыграло, хоть и вызвало большой резонанс в обществе. В середине декабря Евграфов возглавил Нарвскую больницу, а Райк покинула парламент.

Повестка дня:

1. Утверждение программы развития молодежной работы в городе Нарве на период 2021-2026 (ME026). Программа развития.

2. Внесение изменений в состав социальной комиссии Городского собрания (OE078).

3. Порядок выплаты школьного пособия в городе Нарве (ME024).

4. Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта ”Создание дигитального туристичнского инфоцентра” (OE074).

5. Внесение изменений в решение № 27 Нарвского Городского собрания от 18.05.2017 г. ”Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта ”Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве”” (OE075).

6. Выборы мэра города Нарвы (OE068).

7. Выборы председателя Нарвского Городского собрания (OE069).

8. Выражение недоверия заместителю председателя Городского собрания Ларисе Олениной (OE076).

9. Выражение недоверия заместителю председателя Городского собрания Елене Пахомовой (OE077).

"В связи с установленными Правительством Республики ограничениями — запретом на массовые мероприятия, а также для предотвращения распространения заболеваний, заместитель председателя городского собрания Л. Оленина предлагает заседание 30.12.2020 объявить закрытым, голосование по этому предложению состоится в начале заседания", — написала канцелярия.