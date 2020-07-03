Катри Райк: нарвские политики восхваляют Ленина и очерняют государственную власть

По словам Райк, ни для кого не секрет что политическая власть в Нарве еще со времен восстановления независимости держалась на противопоставлении государству, но ситуация улучшается: "В последние годы стена противостояния начала потихоньку обрушаться".

Недавно Delfi писал, что Нарвская городская управа так и не поменяла название двух улиц, названных в честь коммунаров Альберта-Августа Тийманна и Анса Даумана — один виновен в смерти десятков нарвитян, а второй активно сражался против независимости Эстонии, хотя соответсвующий законопроект был представлен мэру Нарвы Алексею Евграфову еще в 2018 году.

Райк отмечает, что смена названий улиц Тиймана и Даумана обсуждает уже лет как 25, об этом говорил даже президент. "Сейчас названия двух улиц превратились в вопрос принципа: кто выиграет, государство или город, за кем останется последнее слово", — констатирует Райк.

Она считает, что нарвитяне даже не углубляются в вопрос того, кем были те люди, в честь которых названы улицы в их городе. Названия этих улиц появились еще в советское время, и нарвитяне жили с ними десятки лет, а смена названий для них связана с дополнительными расходами. Также в Нарве ходит городская легенда, что правительству не нравится название улицы Пушкина, и его тоже хотят сменить, добавила Райк.

Райк отмечает, что мало источников об образовании Эстонского государства и Освободительной войне 1918-1920 попадают в руки нарвитян, а обзора событий Освободительной войны на русском языке в Эстонии выпущено не было.

Поэтому нарвитяне и верят заявлениям местных политиков, что Дауман и Тийманн сражались за Эстонскую Республику, а за ее возникновение мы должны быть благодарны Ленину, потому что его декретом в 1917 году была создана Эстляндская губерния, утверждает Райк.

"Как член Нарвского городского собрания я должна признать, что его текущий состав не готов реально обсуждать вопрос названий улиц", — заявила политик.

Если же Рийгикогу примет поправку к закону, которая позволит государственной комиссии менять названия улиц как неподходящие для эстонского культурного пространства, то придется признать, что Нарва против государства — 0:1. "Игра" длилась 25 лет.