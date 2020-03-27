Катри Райк: нарвитяне не хотят тестироваться на коронавирус? Пишите мне, обсудим!(5)
Член Рийгикогу, депутат Нарвского горсобрания Катри Райк обращает внимание, что 26 марта в Нарве не было сделано ни одного теста на коронавирус.
Член Рийгикогу, депутат Нарвского горсобрания Катри Райк обращает внимание, что 26 марта в Нарве не было сделано ни одного теста на коронавирус.
"Дорогие жители Нарвы! Вчера в нашем городе не было сделано ни одного теста на коронавирус. В чем тут дело? Люди не хотят тестироваться? Или просили у семейных врачей направления на тест, но не получили? Семейные врачи могут направлять своих пациентов на тест только в обоснованных случаях. Давайте обсудим, в чем же дело! Пишите мне! Нужна ли кому-то помощь? Здоровья вам и вашим близким!" — написала Райк у себя в Facebook.
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