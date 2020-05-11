Катри Райк: Нарва получит от государства 4 млн евро

"Это значительная сумма — примерно 4-5% от городского бюджета. Важно обеспечить применение этих средств в наиболее нуждающихся в деньгах сферах", — отмечает член Рийгикогу, председатель фракции ”Наша Нарва” Катри Райк.

"Все горожане должны следить за целесообразностью решений об использовании получаемых Нарвой денег, чтобы эти решения принимались разумным образом и во благо как можно большего числа жителей города. Есть смысл потратить часть средств на поддержку квартирных товариществ — для обустройства дворов" , — считает Райк.

"Также следовало бы предоставить часть средств нарвскому бизнесу, в частности мелким предпринимателям и товариществам с ограниченной ответственностью, которые оказались в особенно трудном положении", — добавила она

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