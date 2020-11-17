Катри Райк: Евграфов вел себя, как отец семейства, купивший стиральную машинку за смс-кредит

- Наша фракция "Наша Нарва" и фракция центристов создают коалиционный договор, в начале следующей неделе мы его должны подписать. Тогда будут ясны наши кандидаты на пост главы горсобрания и мэра, - говорит Катри Райк, отвечая на вопрос, будет ли она претендовать на должность главы города.

- Известно ли вам о других кандидатах?

- Борется за свое место Алексей Евграфов, который был мэром города 20 месяцев. В его поддержку собираются подписи. Я была бы очень рада, чтобы на заседании горсобрания было бы несколько кандидатов.

- Зачем было смещать его с должности?

- Это решение горсобрания. Что же до подписенй, то каждая гражданская инициатива в Нарве меня радует. Нарва — скорее пассивный город. И когда люди занимаются какими-то вопросами — это хорошо. Евграфов действительно за короткий срок навел порядок на детских площадок, на парковках. Но это было сделано за кредиты города. Когда отец возвращается домой и хвастается, что он купил новую стиральную машину или кофеварку, но окажется, что сделал это за смс-кредит, то это не самое разумное решение. Возможности города взять кредит заканчивались и больше их брать — неразумно. Посмотрите в какое время мы живем. Он делал свою работу за счет кредитных денег.

Нарвское гособрание в среду большинством голосов проголосовало за выражение вотума недоверия мэру города Алексею Евграфову. Отставку Евграфова поддержали 17 из 31 депутата горсобрания. В интервью RusDelfi Евграфов признался, что на депутатов оказывалось давление.

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