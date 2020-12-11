Катри Райк: было бы разумно, чтобы город Нарва сам принял решение компенсировать больничный с первого дня

Просто раздражают уже разговоры о том, что людей нужно информировать. Друзья, что этому препятствует? Я связывалась с командой кризисной коммуникации в Госканцелярии и слышала обещания, что они подумают об этом. Но ничего не меняется уже несколько недель. Житель Ида-Вирумаа не глуп, и слова Путина по телевизору за чистую монету не принимает. Однако в то же время сарафанное радио сообщает, что вот-вот придет вакцина из России, и я не удивлюсь, если какая-то жидкость уже где-нибудь продается, и Эстония наконец-то пустит на работу врачей из третьих стран. Недостаток медицинских работников в Ида-Вирумаа сейчас уже отлично заметен, как и в Таллинне, как и в Тарту, и он никуда не денется после окончания пандемии. Качественная медицина — один из факторов, который обеспечит на востоке страны достойную жизнь.
Правы те, кто говорит, что жители Ида-Вирумаа информированы по темам, связанным с коронавирусом. Кто же не знает рекомендацию носить маски и правило 2+2! Сегодня в первую очередь важно, чтобы те люди, которым местные жители верят, сказали, что теперь мы возьмем себя в руки и не будем собираться на праздники в тесной хрущевке тремя-четырьмя поколениями, а на следующий вечер уже с десятком друзей. И в церковь не стоит так свободно ходить, как обычно. В этом году праздники будут проходить по-другому.
Наряду с общением с людьми столь же важна финансовая поддержка Ида-Вирумаа. Обе больницы, и кохтла-ярвеская, и нарвская, нуждаются в полумиллионе евро. Департамент полиции и погранохраны нуждается в дополнительном финансировании, чтобы поддерживать работу Департамента здоровья. Нужны и бесплатные маски. Эти несколько миллионов евро для государства сейчас не такая уж и большая сумма. Сравним это со 100 миллионами евро, которые Целевое учреждение поддержки жизни на селе частично выбросило на ветер. В отдельной помощи нуждаются и предприятия Ида-Вирумаа, будь то сфера обслуживания, туризм или промышленность, которые были вынуждены приостановить работу, так как работники одной смены либо заразились коронавирусом, либо находились в близком контакте с заразившимися. Дорогие члены правительства, пожалуйста, предложите четкий план!
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