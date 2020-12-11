Катри Райк: было бы разумно, чтобы город Нарва сам принял решение компенсировать больничный с первого дня

"Не бойтесь, Ида-Вирумаа не кусается, хоть показатели заболеваемости и устрашающие. Профессор Криста Фишер написала во вторник вечером в соцсетях, что хуже, чем в восточной части нашей страны, ситуация лишь в четырех европейских странах — Хорватии, Литве, Люксембурге и Словении. Правда, в некоторых регионах этих стран дела обстоят еще хуже. Хотя в понимании многих людей и Ида-Вирумаа тоже отдельная часть земли, как Сааремаа.

Такая ситуация не сложилась, однако, в Ида-Вирумаа за день или неделю. Ситуация начала выходить из-под контроля самое позднее в ноябре. Правительство же все что-то обсуждает и обсуждает. Впрочем, сейчас стали приходить и конкретные сообщения. Жители Эстонии становятся все более обеспокоенными, и из Ида-Вирумаа звучат тревожные вопросы. Прочтите хотя бы заголовки статей о закрытии одной из гостиниц в Нарва-Йыэсуу или вводный абзац: ”Правительство делает все для того, чтобы мы обанкротились”.

Поэтому-то жители Ида-Вирумаа, в основном русскоязычные, и возлагают сегодня надежды на государство, поскольку местное самоуправление не торопится брать ответственность на себя. Ведь было бы разумно, чтобы один из самых крупных, если не самый крупный из работодателей Нарвы — город Нарва — сам принял решение с первого дня компенсировать больничный работникам городских департаментов и подведомственных учреждений. Одна из местных проблем — заражение в больших трудовых коллективах, где все постоянно находятся близко друг к другу, и зарплата маленькая. Чем ниже зарплата, тем больше искушение не брать больничный: финансовая потеря для людей слишком велика. Решение города Нарвы могло бы стать хорошим примером для местных предпринимателей.

Предлагая решения для Ида-Вирумаа, я больше не использую словосочетание ”закрыть Ида-Вирумаа”. Поскольку это словосочетание каждый понимает по-своему. Обычно понимают как повтор мартовской ситуации: школы закрываются, массовая дистанционная работа. Но в Нарве я слышу все чаще, что люди боятся шлагбаумов на дорогах и танков на шоссе. И усмехаться здесь нечего. К страхам людей стоит относиться серьезно. И нельзя сидеть сложа руки.