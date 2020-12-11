11.12.2020, 09:31

Катри Райк: было бы разумно, чтобы город Нарва сам принял решение компенсировать больничный с первого дня


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Katri Raik
Katri RaikFoto: Ilmar Saabas

Депутат Рийгикогу, заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк обратилась с открытым письмом к правительству с просьбой оказать поддержку региону Ида-Вирумаа в связи с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

"Не бойтесь, Ида-Вирумаа не кусается, хоть показатели заболеваемости и устрашающие. Профессор Криста Фишер написала во вторник вечером в соцсетях, что хуже, чем в восточной части нашей страны, ситуация лишь в четырех европейских странах — Хорватии, Литве, Люксембурге и Словении. Правда, в некоторых регионах этих стран дела обстоят еще хуже. Хотя в понимании многих людей и Ида-Вирумаа тоже отдельная часть земли, как Сааремаа.

Такая ситуация не сложилась, однако, в Ида-Вирумаа за день или неделю. Ситуация начала выходить из-под контроля самое позднее в ноябре. Правительство же все что-то обсуждает и обсуждает. Впрочем, сейчас стали приходить и конкретные сообщения. Жители Эстонии становятся все более обеспокоенными, и из Ида-Вирумаа звучат тревожные вопросы. Прочтите хотя бы заголовки статей о закрытии одной из гостиниц в Нарва-Йыэсуу или вводный абзац: ”Правительство делает все для того, чтобы мы обанкротились”.

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Поэтому-то жители Ида-Вирумаа, в основном русскоязычные, и возлагают сегодня надежды на государство, поскольку местное самоуправление не торопится брать ответственность на себя. Ведь было бы разумно, чтобы один из самых крупных, если не самый крупный из работодателей Нарвы — город Нарва — сам принял решение с первого дня компенсировать больничный работникам городских департаментов и подведомственных учреждений. Одна из местных проблем — заражение в больших трудовых коллективах, где все постоянно находятся близко друг к другу, и зарплата маленькая. Чем ниже зарплата, тем больше искушение не брать больничный: финансовая потеря для людей слишком велика. Решение города Нарвы могло бы стать хорошим примером для местных предпринимателей.

Предлагая решения для Ида-Вирумаа, я больше не использую словосочетание ”закрыть Ида-Вирумаа”. Поскольку это словосочетание каждый понимает по-своему. Обычно понимают как повтор мартовской ситуации: школы закрываются, массовая дистанционная работа. Но в Нарве я слышу все чаще, что люди боятся шлагбаумов на дорогах и танков на шоссе. И усмехаться здесь нечего. К страхам людей стоит относиться серьезно. И нельзя сидеть сложа руки.

Просто раздражают уже разговоры о том, что людей нужно информировать. Друзья, что этому препятствует? Я связывалась с командой кризисной коммуникации в Госканцелярии и слышала обещания, что они подумают об этом. Но ничего не меняется уже несколько недель. Житель Ида-Вирумаа не глуп, и слова Путина по телевизору за чистую монету не принимает. Однако в то же время сарафанное радио сообщает, что вот-вот придет вакцина из России, и я не удивлюсь, если какая-то жидкость уже где-нибудь продается, и Эстония наконец-то пустит на работу врачей из третьих стран. Недостаток медицинских работников в Ида-Вирумаа сейчас уже отлично заметен, как и в Таллинне, как и в Тарту, и он никуда не денется после окончания пандемии. Качественная медицина — один из факторов, который обеспечит на востоке страны достойную жизнь.

Правы те, кто говорит, что жители Ида-Вирумаа информированы по темам, связанным с коронавирусом. Кто же не знает рекомендацию носить маски и правило 2+2! Сегодня в первую очередь важно, чтобы те люди, которым местные жители верят, сказали, что теперь мы возьмем себя в руки и не будем собираться на праздники в тесной хрущевке тремя-четырьмя поколениями, а на следующий вечер уже с десятком друзей. И в церковь не стоит так свободно ходить, как обычно. В этом году праздники будут проходить по-другому.

Наряду с общением с людьми столь же важна финансовая поддержка Ида-Вирумаа. Обе больницы, и кохтла-ярвеская, и нарвская, нуждаются в полумиллионе евро. Департамент полиции и погранохраны нуждается в дополнительном финансировании, чтобы поддерживать работу Департамента здоровья. Нужны и бесплатные маски. Эти несколько миллионов евро для государства сейчас не такая уж и большая сумма. Сравним это со 100 миллионами евро, которые Целевое учреждение поддержки жизни на селе частично выбросило на ветер. В отдельной помощи нуждаются и предприятия Ида-Вирумаа, будь то сфера обслуживания, туризм или промышленность, которые были вынуждены приостановить работу, так как работники одной смены либо заразились коронавирусом, либо находились в близком контакте с заразившимися. Дорогие члены правительства, пожалуйста, предложите четкий план!

Нужно как можно скорее решить, как быть дальше. Без промедления! COVID не умеет ждать и обсуждать, он никого не боится. Он борется за свою жизнь и умирает вместе с человеком. Правительство должно бороться за всех своих жителей. Сейчас за Ида-Вирумаа борются местные самоуправления и предприниматели, которые готовятся к добровольной кампании раздачи масок и убеждения (уже не информирования) людей. Предприниматели прекрасно знают, как сложно им будет в следующие несколько месяцев".

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