Если безработный уже определился с работой, которую он ищет, но у него недостаточно опыта, или работодатель не уверен, справится ли работник с работой и хочет его подготовить к ней — в этом случае поможет услуга трудовой практики. Цель трудовой практики, чтобы безработный под руководством смог научиться выполнять те рабочие обязанности, которые требуются на выбранной им должности, и в то же время ознакомился и с рабочей средой, и с коллегами, и с порядками данного предприятия. Будущий работодатель же сможет посмотреть на безработного в деле. Практика не всегда заканчивается трудоустройством, но опыт, полученный во время ее прохождения, безработный может как положить в ”копилку”, так и указать в своем резюме.

Несмотря на то, что услуга обучения, является одной из самых востребованных услуг в кассе по безработице, далеко не всегда полученная специальность или квалификация открывает безработному двери на рынок труда. Работодатель в данном случае обучать не может, эту услугу могут оказывать только официальные партнеры кассы по безработице по карте обучения или учебные фирмы, которые предлагают обучение в рамках госзаказа. В данном случае очень важно вместе с консультантом решить, какое обучение поможет безработному быстрее приблизиться к своей цели — найти работу. Очень важно посмотреть на ситуацию на рынке труда в регионе, какая работа предлагается и люди каких специальностей востребованы. И при выборе переобучения или обучения очень важно смотреть на будущее, учиться не для получения одного конкретного рабочего места, а для того, чтобы и в будущем, если вдруг случится так, что человек снова останется без работы — новую работу было бы легко найти снова.

Если период безработицы затянулся на несколько лет, а такое, к сожалению, тоже бывает, то вернуться к активному поиску работы поможет услуга трудового тренинга. Данную услугу нужно посещать каждый день, чтобы привыкнуть, так сказать, к рабочему ритму и ежедневно заниматься как поиском работы, так и различными видами деятельности, которые в зависимости от того, кто организует тренинг и какая его тематика, могут варьироваться.

Выше описаны всего лишь несколько услуг кассы по безработице, которыми могут воспользоваться безработные. На самом деле, касса по безработице применяет индивидуальный подход, что позволяет вместе с безработным составить такой план поиска работы, который будет учитывать и его преимущества, и недостатки, если таковые имеются. Именно с помощью услуг и можно будет недостатки превратить в достоинства, которые оценит будущий работодатель.

Что касается работодателей, то сотрудничество с ними также очень разносторонне. Самый первый контакт для работодателя — это консультанты кассы по безработице для работодателей, которые есть в каждом уезде. Именно к ним нужно в первую очередь обращаться, если нужна помощь в найме работников, планируется расширение, покупка нового оборудования или смена деятельности — все перечисленные ситуации требуют поиск подходящих работников или переобучение имеющихся работников.

Об услугах, пособиях и возможностях для работодателей можно прочитать на портале кассы по безработице. Но при общении с работодателями консультанты также в первую очередь исходят из ситуации на рынке труда и из правил предоставления услуг, которые определены законодательством. Сообща, можно найти подходящее решение — ведь касса по безработице помогает искать как работу, так и работников. На рынке труда происходит постоянное движение, ситуация может меняться очень быстро, этому может способствовать и крупное сокращение, и строительство нового завода, и появление новых возможностей. В данном случае сотрудничество кассы по безработице и работодателя в интересах обеих сторон — главное, чтобы все понимали его цели, результаты и ответственность.

В заключении нельзя не отметить, что несмотря на то, что автор статьи преследовал хорошую цель рассказать о театре, а театр рассказать о своем проекте — Касса по безработице не имеет отношения к проекту Narwa Theater и не сотрудничает с театром Giraffe Royal в части обучения безработных. Для нас театр такой же работодатель, как и все остальные работодатели из других сфер, и сотрудничество проходит только в рамках услуг, предназначенных для работодателей.