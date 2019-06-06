Карилайд: обзор строительства восточной границы будет представлен правовой комиссии на месте

Сегодня, 6 июня, члены правовой комиссии Рийгикогу и специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности посетят восточную границу, где им будет представлен обзор подготовки и осуществления строительных работ.
По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, члены комиссии хотят узнать мнение самих пограничников о выводах Государственного контроля. ”По мнению Государственного контроля, стоимость строительства границы может возрасти и это не было учтено. Второе замечание касалось того, что альтернативные проекты границы не были рассмотрены серьезно, — отметил Карилайд. — Государственный контроль не дает оценок, но теперь мы узнаем мнение лиц, которые ежедневно занимаются охраной границы”. Карилайд отметил, что речь идет не только о границе Эстонии, но о внешней границе Европейского союза и НАТО. Помимо контрабанды, все больше проблем возникает в связи с нелегальной миграцией.
Члены комиссий посетят Васкнарвский и Нарвский кордон, пограничный пункт Нарвы и ознакомятся с местом службы в Нарва-Йыэсуу. Обзор строительства восточной границы и оперативной ситуации на месте представят генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, префект Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви и руководитель бюро интегрированного управления границей отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.
Государственный контроль изучал цели и критерии, которые правительство, Министерство внутренних дел и Департамент полиции и пограничной охраны определили для строительства восточной границы. Он также выяснял, какие альтернативные решения были рассмотрены и чем был обоснован выбор конкретного решения. В обзоре также представлены анализ рисков, связанных со строительством и с содержанием границы, и способы их снижения. Обзор охватывает процесс подготовки к строительству границы с сентября 2014 г. по декабрь 2018 г.
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