Карилайд: обзор строительства восточной границы будет представлен правовой комиссии на месте

Члены комиссий посетят Васкнарвский и Нарвский кордон, пограничный пункт Нарвы и ознакомятся с местом службы в Нарва-Йыэсуу. Обзор строительства восточной границы и оперативной ситуации на месте представят генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, префект Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви и руководитель бюро интегрированного управления границей отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Государственный контроль изучал цели и критерии, которые правительство, Министерство внутренних дел и Департамент полиции и пограничной охраны определили для строительства восточной границы. Он также выяснял, какие альтернативные решения были рассмотрены и чем был обоснован выбор конкретного решения. В обзоре также представлены анализ рисков, связанных со строительством и с содержанием границы, и способы их снижения. Обзор охватывает процесс подготовки к строительству границы с сентября 2014 г. по декабрь 2018 г.