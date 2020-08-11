КАМПАНИЯ | Все и сразу к школе: в Prisma Narva круглосуточно!

10 августа в гипермаркете Prisma Narva началась впечатляющая кампания по подготовке к новому учебному году — здесь есть все, что родители учеников ищут к 1 сентября, и даже больше, чем можно представить себе, собирая все необходимое для школы. Так что если вы не в курсе самых последних новинок, которые сделают жизнь ребенка в школе еще интереснее, проще, приятнее и удобнее, самое время во всем разобраться!

Гипермаркет Prisma Narva работает вот уже десять лет и каждый год в конце лета — начале осени предлагает школьникам и их родителям все необходимое к новому учебному году. В этом году в рамках кампании выбор особенно велик, и полки и прилавки полны не только привычных, понятных, но и самых неожиданных и, как выясняется, важных, нужных и практичных находок!

Один из самых новых гаджетов — сумка, в которую удобно положить ланч-бокс. Она легкая, легко моется, не пропускает холод. Дети у нас традиционно много времени проводят в школе, остаются на продленный день, на занятия в кружках и с репетиторами. И для родителей очень важно знать, что ребенок вовремя подкрепится чем-то полезным.

Ноты для принтера

Детям постарше очень пригодятся обновленные тетради по предметам: яркие, подписанные, с вынесенными на внутренние обложки самыми главными правилами-таблицами. Для родителей, которые всегда готовы помочь чаду, особенно приятный момент — появились тетради, уже разлинованные на три колонки: для словарей — удобно записать слово, транскрипцию, значение. В этом году для тех, кто учится в музыкальной школе, помимо огромного выбора нотных тетрадей, выпустили даже нотную бумагу для принтера — так что можно распечатывать ноты.

Или вот невероятное множество обложек для учебников и рабочих тетрадей самых разных форматов. ”Обычно все, как только получают учебники, сразу идут к нам — мы тут же, на месте всем помогаем подобрать нужные обложки”, — улыбается руководитель Prisma Narva Ирина Ушакова. Понятное дело, очень большой выбор всевозможных папок и файлов, цветных разделителей для страниц, подшитых в папки. И только что поступила в продажу очень удобная огромная папка с файлами для различных работ формата А3.

Зачем на ручке буква L?

Еще одна чудесная новинка на прилавках кампании по подготовке к школе — пластилин 24 цветов. Так что можно купить один набор и наслаждаться творчеством! Не то что раньше: 6 цветов — и все, никаких тебе оттенков.

В Prisma Narva к новому учебному году появился и огромный выбор ручек самого разного дизайна и толщины линии письма. Подберут подходящую и те, кому нравится самая тонкая линия в 0,38 миллиметра, и те, кому подходит самая широкая в 0,7 миллиметра. Можно выбрать традиционную ручку, а можно с симпатичным мишкой на кончике или с пушистым желтым ананасом в ярких переливающихся солнечных очках. Есть даже — представьте себе! — специальные ручки для левшей, которые облегчат обучение письму и вообще школьную жизнь тех, кто пишет не правой, а левой рукой: обратите внимание на буку L на упаковке. И еще в этом году особенно большой выбор маркеров: так, если в прошлом году было 3-4 цвета, то сейчас 7-8 цветов.

Рюкзаки и пайетки





В рамках кампании по подготовке к школе в Prisma Narva просто фантастический выбор дневников — как для девочек, так и для мальчиков, как в виде традиционных дневников, так и в виде блокнотов. Кроме того, есть дневники не только для школьников, но и для студентов и даже для учителей!

И, конечно, множество самых разных, заполненных и не заполненных письменными принадлежностями пеналов — для девочек, для мальчиков, самой разной конструкции, самых разных расцветок-рисунков, с актуальными мультипликационными супергероями!

”В этом году просто невероятный выбор рюкзаков разного дизайна, разных цветов, разного уровня цен, — подчеркивает Ирина Ушакова. — Например, впервые появились миниатюрные рюкзаки для тех, кто этой осенью пойдет не в первый, а пока еще в подготовительный класс: есть и для девочек, и для мальчиков, они легкие и с ортопедической жесткой спинкой, которая правильно прямо фиксирует спину ребенка”.

Безусловно, ортопедические рюкзаки есть и для ребят постарше. А еще рюкзаки со множеством отделений — основным для тетрадей и учебников, поменьше для сменной обуви, и множеством карманов для разных важных мелочей. Есть отдельно сумки для обуви. Для юных модниц: рюкзаки в розовых пайетках, стоит провести по которым — и рюкзак станет серебристым.

А в отделе умных гаджетов к кампании по подготовке к школе появились и самые новые веб-камеры, наушники с микрофоном. И, конечно, новые большие удобные компьютерные мыши с модными мультяшными принтами и по отличной цене.

Все в одном гипермаркете. Круглосуточно



”И если взрослые, собирая ребенка в школу, вдруг все же не нашли что-то необходимое, или что-то закончилось на полках-прилавках кампании по подготовке к учебному году, обязательно дайте знать в службу информации магазина или напишите нам на сайт, на нашу страницу в Фейсбуке, вКонтакте, в Инстаграм, — говорит руководитель гипермаркета Prisma Narva Ирина Ушакова. — Мы обязательно будем и сами следить и постараемся нужное сразу добавить, заказать и во всем помочь людям. Мы понимаем, какой это стресс — собирать ребенка в школу. И поэтому очень важно, что в нашем магазине вы можете купить все и сразу, чтобы не бегать по разным местам, — начиная от одежды и обуви для школьников разного возраста. Важно также, что мы работаем круглосуточно — по опыту знаем, что иногда в 10 или 11 часов вечера ребенок вспоминает, что на завтра для школы ему нужно еще то-то и то-то, и папа или мама идут в наш магазин. И гордимся, что мы именно тот один магазин, в котором можно купить все, сразу и в любое время суток!”

Prisma Narva

Проспект Кангеласте, 29, Нарва

24/7

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