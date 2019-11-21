"Как я могу извиниться за мнение?" Журналист Юрий Николаев задевает чувства и имеет право сказать "kuradi venelased"

Я думаю, что да. Например, когда я попросил моего коллегу взяться за материал, так как в том учреждении, где были проблемы, работала моя жена. Мог быть конфликт. Разумеется, такие вещи бывают. Поэтому с политиками и бизнесменами я специально не завожу дружеских отношений. Есть политики, которые хотят перейти на ”ты”. Я не перехожу. А зачем выстраивать дружеские отношения, если потом мне все равно придется их ломать?

Хотели в Таллинн переехать?

В юности хотел. Мечта любого выпускника эстонской гимназии в Нарве — уехать. (Юрий закончил эстонскую школу в Нарве — прим.ред.). Для эстонцев это гиблое место. Я сам пару раз пытался отсюда уехать. В 1984-м я поехал учиться в Вильянди. Было без разницы, куда. С одноклассником нашли самую дальнюю точку — Вильяндиский сельхозтехникум, начали учиться на агрономов. К счастью, нас забрали в армию и мы туда больше не вернулись. Потом я поступил в Морскую академию в Таллинне. Но вернулся в Нарву для работы в театре ”Ильмарине”.

У вас нет высшего образования?

Нет, я вообще с улицы. Так получилось.

Jüri Nikolajev Foto: Priit Simson

Работать журналистом в Таллинне не хотели? Амбиции были такие? У вас ведь идеальный и эстонский, и русский.

Нет. Я связан с историей этого места. Амбиции могут быть в 20-25 лет максимум. В 1996 году мне было 30 лет. Уже семья, дети. Там не до амбиций. Я помню свою первую зарплату на радио — 3000 крон. Она была ровно в два раза больше, чем в театре. И я понял, вот оно счастье. Потом, конечно, понял, что она не слишком большая.

Вы кажетесь пиратом. Говорите, что думаете. Делаете это резко. Работа в общественно-правовом вещании вас никогда не останавливала?

В ERR есть давление, что мы должны работать для всех и учитывать мнение очень широкой аудитории. Меня в работе это не ограничивало. Мой театральный учитель всегда говорил, что врать нельзя. В журналистике это очень важно. В новостях очень сложно критиковать кого-то, резко высказываться.