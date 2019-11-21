"Как я могу извиниться за мнение?" Журналист Юрий Николаев задевает чувства и имеет право сказать "kuradi venelased"

Там, конечно, стоит знак, что это запретная зона. Но, в принципе, туда проехать можно. В любой момент могли приехать пограничники. Мы были к этому готовы.
А не было диссонанса? Вы из ERR, это общественно-правовое СМИ, едете на территорию, где незаконно находиться.
Пробегали такие мысли. Мой коллега Михаил Комашко кричал: ”Куда мы едем? Там нельзя находиться”. Я сказал, что давайте посмотрим, если нельзя, то поедем обратно. Там была интересная ситуация. Представьте, стоят мужчины в темном, с пистолетами, мужик на коленях с мешком на голове. И я краем глаза увидел машину, которая ехала в нашу сторону, остановилась и быстро уехала назад. Возможно, они подумали, что это все реально, камера ведь маленькая.
Как проходит процесс съемки?
Сложно. Часть команды приезжает из Таллинна. Режиссер Алексей Николаевич Мутовкин и один оператор. Часть команды из Нарвы, часть из Таллинна. Первая передача, посвященная культурной столице, была одной из самых дорогих — почти все приезжали из столицы.
Мы снимаем в субботу. Затем, когда остается время, то записываем промо на следующую неделю. За неделю должны придумать тему. Бывало, что она меняется, так как что-то произошло.
Идеальное промо — человек-помойка. Мы сами делали ветер. Такие штуки рождаются из-за сжатости времени, нужно быстро придумать из того, что попадется под руку.
Как это снимали, смотрите ЗДЕСЬ.
Правильно понимаю, вы перерабатываете? Делаете больше, чем нужно.
Да, конечно. Кстати, за это ордена дают в Эстонии. Там одно из условий — человек делает больше, чем обусловлено его работой.
Хотите уже орден?
Ха-ха. Нет, я не претендую, просто вспомнил.
"Если мы задели чьи-то чувства, значит, хорошо поработали"
Вам ведь уже прилетело за вашу дерзость.
Да, уже прилетело.
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