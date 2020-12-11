11.12.2020, 14:10

Как и когда правительство поможет "закрытому" Ида-Вирумаа?

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Franzia
FranziaFoto: Priit Simson

С 12 декабря в Ида-Вирумаа закрываются кафе, СПА, кинотеатры и другие общественные места.

RusDelfi спросил у канцелярии премьер-министра, выработан ли конкретный пакет мер в поддержку предпринимателей, которые до сих пор не оправились от весеннего коронакризиса.

"Вместе с новыми ограничениями правительство объявило и о том, что разработает новые меры помощи сферам, наиболее пострадавшим от их введения. Пакет мер по поддержке региону будет обсуждаться в течение следующей недели, с целью достичь соглашения к концу недели. Предпринимателей об этом процессе информирует Министерство экономики и коммуникаций", — ответила советник по СМИ правительства Евгения Вяря.

Стоит отметить, что правительство не закрыло церкви. Например, владелец одного из ресторанов в Нарва-Йыэсуу Индрек Кыверик нашел лазейку в законе и объявил свой ресторан церковью.

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