01.03.2019, 13:47

Как футбол помогает улучшить успеваемость школьников? Приходите на открытое мероприятие программы SPIN в Нарве


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Laste jalgpall Narvas
Laste jalgpall NarvasFoto: Xinhua/Sergei Stepanov

Два года назад в Нарве начала работу развивающая программа SPIN. Ее цель - привлечь к еженедельным тренировкам по футболу и сессиям, развивающим различные социальные навыки. За это время в ней приняли участие более ста подростков.

”Самой большой ценностью программы является научно доказанное позитивное влияние на участников. Нашей целью является не просто развитие футбольных навыков, а скорее воспитание в молодёжи хороших граждан. Системный подход к развитию различных полезных жизненных навыков помогает ребятам улучшить успеваемость в школе, развить навыки самоконтроля, уменьшить импульсивность и готовность к рискованному поведению”, — рассказала о влиянии SPIN на детей член руководства программы Снежана Столярова.

В субботу, 2-го марта, в 12:00 в спортивном холле Нарвы состоится праздничный футбольный турнир. Цель мероприятия отметить два года успешной работы в Нарве и подвести промежуточные итоги. Помимо нарвских групп программы SPIN, в турнире примут участие и гости из Кохтла-Ярве, где программа начала работу на полгода раньше.

Программа SPIN приглашает журналистов и других заинтересованных в программе лиц прийти на торжественное открытие турнира. На месте на вопросы будет готова ответить создатель развивающих социальные навыки сессий Снежана Столярова, а также тренер футбольного клуба "Нарва Транс", а в прошлом звездный футболист Максим Грузнов.

Программа SPIN — это основанная на спорте развивающая программа, которая на данный момент работает помимо Нарвы и Кохтла-Ярве, ещё в Тарту, Раквере, Таллинне и волости Виймси. Программа для участников бесплатна и каждую неделю на тренировки в разных городах Эстонии приходит несколько сотен подростков.

Последние данные научного исследования показывают, что у участников программы улучшается успеваемость в школе в среднем на 9 %, оценка за поведение на 7%, и у 30% участников улучшается выполнение школьных обязательств. У тех участников, кто посещает программу два сезона подряд, уменьшается готовность к рискованному поведению на 18% и импульсивность на 16%, а навык самоконтроля повышается на 12%.

Программа SPIN финансируется в Нарве Британским советом, Европейским социальным фондом и Министерством внутренних дел. По всей Эстонии программу поддерживают Европейский социальный фонд, Министерство внутренних дел, детский фонд UEFA и Фонд Влияния Heategu.

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