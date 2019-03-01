Как футбол помогает улучшить успеваемость школьников? Приходите на открытое мероприятие программы SPIN в Нарве

”Самой большой ценностью программы является научно доказанное позитивное влияние на участников. Нашей целью является не просто развитие футбольных навыков, а скорее воспитание в молодёжи хороших граждан. Системный подход к развитию различных полезных жизненных навыков помогает ребятам улучшить успеваемость в школе, развить навыки самоконтроля, уменьшить импульсивность и готовность к рискованному поведению”, — рассказала о влиянии SPIN на детей член руководства программы Снежана Столярова.

В субботу, 2-го марта, в 12:00 в спортивном холле Нарвы состоится праздничный футбольный турнир. Цель мероприятия отметить два года успешной работы в Нарве и подвести промежуточные итоги. Помимо нарвских групп программы SPIN, в турнире примут участие и гости из Кохтла-Ярве, где программа начала работу на полгода раньше.

Программа SPIN приглашает журналистов и других заинтересованных в программе лиц прийти на торжественное открытие турнира. На месте на вопросы будет готова ответить создатель развивающих социальные навыки сессий Снежана Столярова, а также тренер футбольного клуба "Нарва Транс", а в прошлом звездный футболист Максим Грузнов.

Программа SPIN — это основанная на спорте развивающая программа, которая на данный момент работает помимо Нарвы и Кохтла-Ярве, ещё в Тарту, Раквере, Таллинне и волости Виймси. Программа для участников бесплатна и каждую неделю на тренировки в разных городах Эстонии приходит несколько сотен подростков.