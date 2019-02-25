К 8 марта арт-проект ”Душа женщины!” представит в Нарве картины, которые можно носить



Картины Эдуарда Зеньчика перенесутся на коллекцию платьев Дианы Денисовой.

”Это будет не просто модный показ, к которым мы привыкли, — обещают организаторы. — В этот раз все будет совершенно иначе. Дизайнер Диана и художник Эдуард взяли на себя смелость объединить сразу несколько видов искусств: живопись, мода, музыка, фотография, киноискусство. Картины Эдуарда схожи со стилем коллекций одежды Дианы, что просто не может не отобразиться на созданной коллекции. Платья будут невероятно женственными, элегантными, наполнены чувствами, жизнью и загадкой”.

Это долгосрочный Международный проект, который стартует в городе Нарва 8 марта, и после будет показан в Таллинне и других городах Эстонии, и за ее пределами — в Хельсинки, Риге, Лондоне, Санкт-Петербурге.

8 марта гостей ожидает танцевальный перформанс в музыкальном сопровождении в певицы из Лондона Джордан Джексон и ансамбаля ”Конфетти”, та также театральное модное шоу, световые эффекты и видео-инсталляции.