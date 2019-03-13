13.03.2019, 20:44

Известные ида-вируские центристы не в восторге от возможности правящего союза с EKRE

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rus.delfi.ee
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Dmitri Dmitrijev
Dmitri DmitrijevFoto: Rauno Volmar

Председатель Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии Ээви Паасмяэ и замещающий член Яаны Тоом в Рийгикогу Дмитрий Дмитриев скептично относятся к созданию правящего союза с EKRE.

Паасмяэ сказала "Северному побережью", что когда встречалась в предвыборный период в Ида-Вирумаа со своими потенциальными избирателями, то их настрой в отношении EKRE был отрицательным.

- Если Центристская партия найдет возможность идти дальше с EKRE, то это выбор Центристской партии. Я от этого эйфории не испытываю, и не хлопаю в ладоши, что мы сделаем и получим правительство, к тому же мы его еще не получили. Я проявила бы, скорее, осторожность, — отметила она.

Паасмяэ надеется, что если родится коалиция из Центристской партии, EKRE и "Isamaa", то от этих партий не отпадут депутаты, которые против подобного властного союза.

Дмитрий Дмитриев, который, вероятно, станет в Рийгикогу замещающим членом европарламентария Яны Тоом, каковым был и предыдущие четыре года, тоже отметил, что он предпочел бы коалицию с Партией реформ.

- Я не представляю себе это! — ответил Дмитриев на вопрос, как он собирается объяснить вступление во властный союз с EKRE своим избирателям, большая часть которых проживают в городе Кивиыли Люганузеской волости Ида-Вирумаа. — Если посмотреть на точки зрения фракции EKRE в предыдущие годы в Рийгикогу, то я и не представляю, какие соглашения могут сейчас появиться.

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