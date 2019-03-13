Известные ида-вируские центристы не в восторге от возможности правящего союза с EKRE

Паасмяэ сказала "Северному побережью", что когда встречалась в предвыборный период в Ида-Вирумаа со своими потенциальными избирателями, то их настрой в отношении EKRE был отрицательным.

- Если Центристская партия найдет возможность идти дальше с EKRE, то это выбор Центристской партии. Я от этого эйфории не испытываю, и не хлопаю в ладоши, что мы сделаем и получим правительство, к тому же мы его еще не получили. Я проявила бы, скорее, осторожность, — отметила она.

Паасмяэ надеется, что если родится коалиция из Центристской партии, EKRE и "Isamaa", то от этих партий не отпадут депутаты, которые против подобного властного союза.

Дмитрий Дмитриев, который, вероятно, станет в Рийгикогу замещающим членом европарламентария Яны Тоом, каковым был и предыдущие четыре года, тоже отметил, что он предпочел бы коалицию с Партией реформ.