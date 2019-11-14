Изменил ли Нарву визит Керсти Кальюлайд? Мы спросили известных нарвитян

Летом и осенью прошлого года президент Керсти Кальюлайд жила и работала в Нарве. Всего в приграничном городе она пробыла 14 дней. RusDelfi узнал у местных активистов, как повлияли командировки Кальюлайд на жизнь города.
Софья Хомякова, руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus:
Любой приезд высокопоставленного чиновника — это позитивно для нас. Чем чаще политики будут приезжать в Ида-Вирумаа и Нарву, тем лучше. Это помогает развитию города, много людей обращает на нас внимание. До этого к нам редко приезжали, а теперь президент несколько раз посетила город, даже работала тут. Для нас, это знак, что мы важны для страны. Большой человек обратил на нас внимание.
Я не помню, чтобы прошлый президент Тоомас Хендрик Ильвес уделял нам свое время. Возможно, раз в 4 года ему говорили, для этикета, что это надо — приехать в Нарву.
Надеюсь, Керсти Кальюлайд делала это искренне, потому что видит необходимость. Она ведь не просто посещает официальные мероприятия. Она гуляла по променаду, общалась с местными, не боялась отвечать на вопросы. Для города — это всегда хорошо.
Яна Павленкова, руководитель творческого инкубатора OBJEKT
По моим ощущениям изменилось отношение к людям во власти. Государство стало не то чтобы ближе, но более доступно. Можно ожидать вмешательства и поддержки от государства, надеяться на то, государство сюда приезжает не только на экскурсию, а работать. Эстоноязычные жители Эстонии относятся к власти более просто — для них это не цари, не кумиры, где-то там сидящие, а такие же как они, люди, выполняющие свою работу. Поэтому к власти надо обращаться за советом и мнением, а не только с просьбой: дайте нам миллион, мы выстроим свой город. Поэтому надеюсь, что ментальные горы между людьми в Ида-Вирумаа и Вышгородом тают.
Что же до отношения к Ида-Вирумаа, то раньше Нарва была невидимая. Ее не существовало в принципе на карте обычных жителей Эстонии. Как аппендикс, который в организме как бы есть, но не очень понятно зачем. Сегодня Нарва — интригующий и интересный край, за которым все следят. Следят за новостями политики и культуры – насколько нас поддерживала вся страна в кандидатуре на Культурную столицу Европы! Теперь что сделать или приехать в Нарву – это круто.
А как считаете вы?
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