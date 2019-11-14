Изменил ли Нарву визит Керсти Кальюлайд? Мы спросили известных нарвитян

Софья Хомякова, руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus:

Любой приезд высокопоставленного чиновника — это позитивно для нас. Чем чаще политики будут приезжать в Ида-Вирумаа и Нарву, тем лучше. Это помогает развитию города, много людей обращает на нас внимание. До этого к нам редко приезжали, а теперь президент несколько раз посетила город, даже работала тут. Для нас, это знак, что мы важны для страны. Большой человек обратил на нас внимание.

Я не помню, чтобы прошлый президент Тоомас Хендрик Ильвес уделял нам свое время. Возможно, раз в 4 года ему говорили, для этикета, что это надо — приехать в Нарву.

Надеюсь, Керсти Кальюлайд делала это искренне, потому что видит необходимость. Она ведь не просто посещает официальные мероприятия. Она гуляла по променаду, общалась с местными, не боялась отвечать на вопросы. Для города — это всегда хорошо.

Яна Павленкова, руководитель творческого инкубатора OBJEKT