Избившие сослуживца в Вируском пехотном батальоне избежали уголовного преследования

"В ходе уголовного производства было установлено, что пятеро военнослужащих в отместку применили физическое насилие в отношении своего сослуживца. Потерпевшему были нанесены незначительные телесные повреждения, в стационарном лечении он не нуждался, — прокомментировали корреспонденту портала rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре. — Первостепенной задачей правоохранительных органов является не само наказание, а предотвращение совершения подобного в будущем. Учитывается также и то, что подозреваемые не наказывались ранее в уголовном порядке и при встрече с прокурором они высказали сожаление в случившемся".

"Приняв во внимание все обстоятельства данного происшествия, прокуратура прекратила уголовное производство в отношении пятерых подозреваемых по опортунитету. На подозреваемых была возложена обязанность в течение 5 месяцев выполнить 80 часов общественно-полезных работ. На сегодняшний день двое молодых людей выполнили свои обязательства на 100%, остальные продолжают выполнять общественно-полезные работы", — добавили в прокуратуре.

В субботу, 9 февраля, в Йыхвиской части состоялся спортивный день, после которого солдаты занялись уборкой помещений, но группа срочников решила, что лучше это время провести в тренажерном зале, на что помощник дежурного сделал им замечание, что уборку необходимо закончить.