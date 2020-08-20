Из-за ограничений на поездки фестивали Tallinn Music Week и Station Narva вынуждены сменить хедлайнеров

Обмен на следующей неделе с 24 по 29 августа в инфопункте TMW на террасе Viru Keskus:
— можно обменять фестивальный абонемент Station Narva (стоимостью 25 евро) на фестивальный абонемент TMW (стоимостью 65 евро)
— билет на концертный вечер TMW Sevkabel Port и Stereoleto можно обменять на два концертных ваучера TMW, которые будут действительны в качестве билетов на свободно выбранные концертные вечера в рамках программы TMW
Обмен или возврат после фестиваля:
— обменять фестивальный абонемент Station Narva 2020 на фестивальный абонемент Station Narva 2021
— билет на концертный вечер TMW Sevkabel Port и Stereoleto можно обменять на билет на музыкальный вечер TMW 2021
— по вопросам возврата билетов или абонементов просьба обращаться с 1 по 20 сентября по адресу ticket@tmw.ee
Фестивали TMW и Station Narva организованы в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий в этот период, что помогает предотвратить распространение или заражение коронавирусом.
Для того, чтобы гости фестиваля могли соблюдать достаточную дистанцию и заботиться о своем здоровье, в местах проведения мероприятий созданы следующие условия:
— на мероприятие, проходящее в помещении, допускается только половина зрителей от вместимости площадки (вход в клуб Ro-Ro и в танцевальный зал ограничен. Желающим увидеть своего любимого исполнителя рекомендуется прибыть на площадку за 15 минут до начала выступления)
— публика должна быть достаточно рассредоточена
— люди должны соблюдать безопасную дистанцию
— дезинфицирующие средства доступны на всех площадках
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих
В деле о гибели группы Дятлова поставлена точка. Тайна разгадана
В Подмосковье снимут режим самоизоляции для пожилых
Кремль готов помочь переправить Навального за границу для лечения