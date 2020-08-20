Из-за ограничений на поездки фестивали Tallinn Music Week и Station Narva вынуждены сменить хедлайнеров

В связи с текущими ограничениями на поездки ранее анонсированные артисты Roni Size из Англии, Mouse on Mars из Германии и Iceage из Дании не смогут выступить на фестивале Station Narva на следующей неделе. По той же причине Iceage не сможет выступить на фестивале Tallinn Music Week. Новыми хедлайнерами Station Narva станут Tommy Cash и NOËP.

Поскольку за последнюю неделю процент людей, заболевших коронавирусом, превысил допустимый уровень в Великобритании, Дании, Германии, Швейцарии и Бельгии, артисты из этих стран не смогут приехать в Эстонию без обязательного соблюдения карантина. В результате, Roni Size из Англии, Mouse on Mars из Германии и Iceage из Дании не смогут выступить 26 августа на фестивале Station Narva в городе Нарва. По той же причине Iceage не сможет выступить в субботу, 29 августа, на фестивале TMW в зале Нобеля, что расположен в литейном цехе Ноблесснера. Там же отменяются выступления британских артисты The KVB и Chinchilla. Помимо этого, пришлось отменить выступления Cabal и Boundaries из Дании, Coilguns и Camilla Sparxxx из Швейцарии и Skemer из Бельгии.

”Нынешняя фестивальная программа включает артистов-представителей европейских стран, из которых в настоящее время можно приехать в Эстонию без нахождения на карантине”, — комментирует руководитель музыкальной программы и продакшна фестивалей TMW и Station Narva Роман Демченко. ”Возможность освободиться от ограничения на передвижения с помощью отрицательного теста не распространяется как на культурные мероприятия, которые состоятся в ближайшем будущем, так и на участников крупных спортивных соревнований. В то же время, на Station Narva наконец-то выступит Томми Кэш, которого мы приглашаем туда еще с 2018 года, но во время проведения фестиваля он всегда был на зарубежных гастролях”.

Запланированный на 29 августа концертный вечер Sevkabel Port и Stereoleto в зале Нобеля в литейном цехе Ноблесснера не состоится. Для остальных артистов, значившихся в лайн-апе того же вечера, будут найдены новые возможности для выступлений в рамках музыкальной программы TMW.