Из-за коронавируса Нарва-Ыйэсуу испытывает серьезные проблемы и взывает к министерствам

В обращении отмечается, что в городе 234 безработных, и поскольку доход от налога с прибыли составляет 35% городского бюджета, потеря каждого работающего человека — большой удар. Всего в 2020 году город предположительно недополучит 200 000 евро подоходного налога, то есть 20% от запланированной ранее суммы.

По словам представителей города, его будущее сейчас зависит от добычи сланца. Из-за уменьшения производственных объемов и теплой зимы город недополучит еще 800 700 евро.

”Исходя из сказанного выше, не исключено, что к концу 2020 года выручка от основных видов деятельности города приблизится к нулю”, — сказано в письме.

Город отмечает, что в результате будет затруднено содержание образовательных учреждений, технической инфраструктуры, совершение инвестиций.

”Город просит министерства, которые занимаются разработкой пакетов помощи Ида-Вирумаа, выслушать и принять в расчет и позицию местных самоуправлений. Без финансовой поддержки со стороны государства им невозможно выполнять задачи, возложенные на них законом о местных самоуправлениях”.

Обращение можно прочитать ЗДЕСЬ.