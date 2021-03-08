Из 819 работников нарвских школ о желании вакцинироваться заявили меньше 200. Директор гимназии объясняет почему

Руководитель службы образования Нарвского отдела культуры Лариса Дегель сообщила, что по поступившим от директоров данным в школах всего 819 работников, из них о своем желании вакцинироваться заявили 198 человек.
Коновалов утверждает, что говорить о том, что русские педагоги находятся ”не в том” информационном поле и готовы прививаться только российской вакциной, было бы не совсем верно. Свою отрицательную роль, считает директор, сыграли довольно негативные статьи о вакцине AstraZeneca (именно ей вакцинируют учителей - прим. RusDelfi), появившиеся в эстонской прессе. Например, о том, что ее эффективность составляет всего 60%, а некоторые страны отказываются от ранее закупленных партий этой вакцины.
"Сам я считаю, что вернуться к прежней, привычной жизни можно только при помощи вакцинации. Тогда дети смогут вернуться в школы, зрители — на концерты и спектакли, любители здорового образа жизни — в спортзалы и СПА, а предприниматели будут не выживать, а жить. Дополнительный резон — это вероятное введение на территории ЕС так называемых ”паспортов вакцинации”, которые станут основой для возможности передвижения по Европе", — подытожил Коновалов.
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