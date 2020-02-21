Исследование: загрязненный воздух в Ида-Вирумаа продолжает влиять на здоровье детей

Что касается заболеваемости дыхательных путей среди детей, то процент диагностики астмы вырос по сравнению с 2015 годом менее чем на 1% и составил 13,8 %. При этом исследование выдыхаемого воздуха показало, что содержание в нем маркера воспалительных процессов существенно снизилось. Лукк отметил, что местные семейные врачи при диагностировании болезни должны принимать во внимание региональные особенности, то есть связи между загрязненностью воздуха и болезнью.
Исходя из результатов исследования, промышленным предприятиям сланцевого сектора следует сосредоточиться не только на снижении содержания двуокиси серы, окиси азота и других основных веществ, но и бензола и особо мелких частиц.
Родителям же следует при возникновении жалоб обращаться к врачу и продолжать лечение даже после того, как состояние ребенка улучшится.
По оценке авторов, исследования в данном направлении следует продолжать.
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