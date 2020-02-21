Исследование: загрязненный воздух в Ида-Вирумаа продолжает влиять на здоровье детей

Отмечается, что к проблемам со здоровьем приводят как местное сланцевое производство, так и загрязнения извне. Основными веществами, вызывающими проблема со здоровьем, являются бензол, мелкие и особо мелкие частицы. Статистически существенное влияние оказывается прежде всего на развитие хронических заболеваний, например, астмы и аллергии.

Было установлено, что самое большое количество бензола — в окрестностях Нарвы, на территориях к западу от Нарвы и в районе Йыхви.

По словам советника министерства Департамента здоровья Мяртена Лукка, между полученными сейчас результатами и результатами, полученными в рамках мониторинга воздуха заметна существенная разница. ”Нужно установить, по какой причине имеются эти различия”, — сказал он.

В рамках исследования был проведен и опрос учеников 3-4 классов и их родителей. Выяснилось, что жители Ида-Вирумаа считают проблемы загрязнения воздуха намного более важными, чем жители остальной Эстонии. Более половины опрошенных (из 1041) оценили влияние загрязнение воздуха на себя или свою семью как существенное или очень существенное. Каждый шестой респондент посчитал загрязнение невыносимым.