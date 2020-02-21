21.02.2020, 11:30

Исследование: загрязненный воздух в Ида-Вирумаа продолжает влиять на здоровье детей

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VKG tehased Kohtla-Järvel
Foto: Tanel Meos

Согласно проведенному Департаментом здоровья, Тартуским университетом и Центром исследования окружающей среды (SA Keskkonnauuringute Keskus) в Ида-Вирумаа исследованию, проблема загрязненности воздуха в регионе негативно отражается на здоровье людей.

Отмечается, что к проблемам со здоровьем приводят как местное сланцевое производство, так и загрязнения извне. Основными веществами, вызывающими проблема со здоровьем, являются бензол, мелкие и особо мелкие частицы. Статистически существенное влияние оказывается прежде всего на развитие хронических заболеваний, например, астмы и аллергии.

Было установлено, что самое большое количество бензола — в окрестностях Нарвы, на территориях к западу от Нарвы и в районе Йыхви.

По словам советника министерства Департамента здоровья Мяртена Лукка, между полученными сейчас результатами и результатами, полученными в рамках мониторинга воздуха заметна существенная разница. ”Нужно установить, по какой причине имеются эти различия”, — сказал он.

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В рамках исследования был проведен и опрос учеников 3-4 классов и их родителей. Выяснилось, что жители Ида-Вирумаа считают проблемы загрязнения воздуха намного более важными, чем жители остальной Эстонии. Более половины опрошенных (из 1041) оценили влияние загрязнение воздуха на себя или свою семью как существенное или очень существенное. Каждый шестой респондент посчитал загрязнение невыносимым.

Что касается заболеваемости дыхательных путей среди детей, то процент диагностики астмы вырос по сравнению с 2015 годом менее чем на 1% и составил 13,8 %. При этом исследование выдыхаемого воздуха показало, что содержание в нем маркера воспалительных процессов существенно снизилось. Лукк отметил, что местные семейные врачи при диагностировании болезни должны принимать во внимание региональные особенности, то есть связи между загрязненностью воздуха и болезнью.

Исходя из результатов исследования, промышленным предприятиям сланцевого сектора следует сосредоточиться не только на снижении содержания двуокиси серы, окиси азота и других основных веществ, но и бензола и особо мелких частиц.

Родителям же следует при возникновении жалоб обращаться к врачу и продолжать лечение даже после того, как состояние ребенка улучшится.

По оценке авторов, исследования в данном направлении следует продолжать.

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