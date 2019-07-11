Исследование рынка труда: в Ида-Вирумаа не хватает сварщиков, поваров и водителей грузовых автомобилей

По данным барометра занятости, самыми востребованными профессиями в Ида-Вирумаа являются сварщик, повар, водитель грузовых автомобилей и, что несколько неожиданно, швея. Также, как и во многих других уездах, в Ида-Вирумаа наблюдается большая нехватка врачей-специалистов, и эта проблема, вероятно, в ближайшие годы будет только усугубляться.

Несколько лет назад на рынке труда наблюдалась большая нехватка дизайнеров и агентов телефонных продаж. На данный момент очень оживленным является строительный сектор, где требуются как специалисты, так и простые рабочие. Также постоянная нехватка рабочих рук наблюдается в производственном секторе. Трудности в поиске работников испытывает также сектор общественного питания. Недостаточно поваров, помощников поваров, официантов.

Независимо от сектора, ожидания работодателей одинаковы: мы ищем людей, которые хотят работать, и готовы их обучать и развивать, но у человека должно быть желание выполнять эту работу.

В некоторых секторах наблюдается также избыток рабочей силы

Так же, как и в других регионах, в Ида-Вирумаа трудно найти работу секретарям. Также в уезде наблюдается избыток продавцов, трудно найти работу и простым рабочим.

Наряду с данными барометра трудовой занятости, также нужно следить за данными исследований потребности в рабочей силе по сферам OSKA. Барометр занятости показывает ситуацию на рынке труда сегодня и завтра, но мы должны смотреть и в будущее и учитывать долгосрочную перспективу. Профессии, которые сегодня есть, могут исчезнуть, также может измениться характер работы, и тогда важно адаптироваться к этим изменениям. Есть люди, которые надеются, что полученного 20 лет назад образования достаточно, но на быстро изменяющемся рынке труда это невозможно.

Роль Кассы по безработице по предупреждению безработицы из года в год растет. Причины, по которым человек однажды может оказаться безработным, различны. В то же время работодатели сетуют на то, что им сложно найти работников подходящей квалификации. Поэтому важно, чтобы работники/соискатели работы были готовы учиться, а работодатели — готовы поддержать работников во время обучения. Касса по безработице поддерживает как работающих людей и соискателей работы, так и учащихся. Все люди трудоспособного возраста, которые хотят повысить свою квалификацию или получить новую профессию, могут прийти в Кассу по безработице на консультацию по карьере.