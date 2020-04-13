ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Сотрудник Rimi о страхах в коллективе, сокращениях и героизме кассиров во время эпидемии коронавируса(11)
Портал RusDelfi пообщался с руководителем одного из магазинов Rimi в Нарве.
Портал RusDelfi пообщался с руководителем одного из магазинов Rimi в Нарве.
Александр Куслап работает в сети продуктовых магазинов Rimi 17 лет. Последние 4 года он руководитель гипермаркета в торговом центре Fama в Нарве, каждый рабочий день находится в магазине. "В мои обязанности входит все — график, продажи, организация работы, я почти как собственник — должен следить за всем", — объясняет он корреспонденту RusDelfi.
"Поначалу был испуг, когда закрыли границу с Россией. Мы приграничный город, зависим от российского потребителя. Мы привыкли закупать товар с расчетом на россиян, они, как правило, покупают алкоголь, мясо, рыбу йогурты, сыры. В середине марта меньше было и местных клиентов, но спустя 4 недели народ стал оживать, начали больше ходить в магазин, перестали бояться, но отмечу — многие соблюдают правила, например, 2+2", — утверждает он. Но затем добавляет, что есть и те, кто заглядывает за прозрачную перегородку на кассе.
Все работники Rimi носят многоразовые защитные маски и перчатки — их каждому выдали по 4 штуки. Уборщики и охранники тоже в масках. Везде стоят дезинфекторы для рук. По его словам, были и те, кто был напуган и всерьез раздумывали, продолжать ли работу.
"Пару работников в группе риска. Когда пандемия начала развиваться, они попросили больничный. Я, конечно же, разрешил, так как здоровье человека — номер один. Кто-то уже вышел на работу и спокойно продолжает", — отмечает Александр. По его словам, сокращений или урезания зарплат в Rimi удалось избежать.
”Кассиры — такие же герои, выходят на смену по 8-12 часов, постоянно контактируют с людьми
Сейчас многие говорят о героизме медицинских работников. И правильно делают. Но сотрудники продуктовых магазинов — герои не меньше. С этим руководитель магазина Rimi полностью согласен. "Если работник в зале может отойти от клиента, который не соблюдает дистанцию, то за кассой ты никуда не отойдешь. Кассиры — такие же герои, выходят на смену по 8-12 часов, постоянно контактируют с людьми".
Александр постоянно общается с подчиненными. Таким образом он поддерживает хороший климат внутри коллектива, который позволяет с улыбкой выходит на смену даже во время ЧП. "У нас семейная атмосфера. С момента открытия в 2006 году около 60% персонала сохранилось, текучки нет. Мы работаем как семья. Я знаю всех, мы беседуем, обсуждаем проблемы. Постоянно поддерживаю человека — уже издалека вижу, если у него что-то случилось, в итоге в ходе разговора получается решить проблему. Я как с самого начала отдавался работе полностью, так и сейчас. Мне эта работа всегда нравилась".
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Ленобласти завели два уголовных дела за скриншот переписки
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице
Врач назвал простую альтернативу медицинским маскам