ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Сотрудник Rimi о страхах в коллективе, сокращениях и героизме кассиров во время эпидемии коронавируса

Александр Куслап работает в сети продуктовых магазинов Rimi 17 лет. Последние 4 года он руководитель гипермаркета в торговом центре Fama в Нарве, каждый рабочий день находится в магазине. "В мои обязанности входит все — график, продажи, организация работы, я почти как собственник — должен следить за всем", — объясняет он корреспонденту RusDelfi.

"Поначалу был испуг, когда закрыли границу с Россией. Мы приграничный город, зависим от российского потребителя. Мы привыкли закупать товар с расчетом на россиян, они, как правило, покупают алкоголь, мясо, рыбу йогурты, сыры. В середине марта меньше было и местных клиентов, но спустя 4 недели народ стал оживать, начали больше ходить в магазин, перестали бояться, но отмечу — многие соблюдают правила, например, 2+2", — утверждает он. Но затем добавляет, что есть и те, кто заглядывает за прозрачную перегородку на кассе.

Все работники Rimi носят многоразовые защитные маски и перчатки — их каждому выдали по 4 штуки. Уборщики и охранники тоже в масках. Везде стоят дезинфекторы для рук. По его словам, были и те, кто был напуган и всерьез раздумывали, продолжать ли работу.

"Пару работников в группе риска. Когда пандемия начала развиваться, они попросили больничный. Я, конечно же, разрешил, так как здоровье человека — номер один. Кто-то уже вышел на работу и спокойно продолжает", — отмечает Александр. По его словам, сокращений или урезания зарплат в Rimi удалось избежать.

” Кассиры — такие же герои, выходят на смену по 8-12 часов, постоянно контактируют с людьми

Сейчас многие говорят о героизме медицинских работников. И правильно делают. Но сотрудники продуктовых магазинов — герои не меньше. С этим руководитель магазина Rimi полностью согласен. "Если работник в зале может отойти от клиента, который не соблюдает дистанцию, то за кассой ты никуда не отойдешь. Кассиры — такие же герои, выходят на смену по 8-12 часов, постоянно контактируют с людьми".

Александр постоянно общается с подчиненными. Таким образом он поддерживает хороший климат внутри коллектива, который позволяет с улыбкой выходит на смену даже во время ЧП. "У нас семейная атмосфера. С момента открытия в 2006 году около 60% персонала сохранилось, текучки нет. Мы работаем как семья. Я знаю всех, мы беседуем, обсуждаем проблемы. Постоянно поддерживаю человека — уже издалека вижу, если у него что-то случилось, в итоге в ходе разговора получается решить проблему. Я как с самого начала отдавался работе полностью, так и сейчас. Мне эта работа всегда нравилась".