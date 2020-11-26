Ида-Вирумаа: в среднем спасатели выезжают на происшествия с пригоранием еды раз в два-три дня

”Пожалуйста отправьте спасателей по адресу …, кажется, мой сосед уснул и оставил еду на кухне готовиться. Мы стучим в дверь, но нам никто не открывает! Уже полный подъезд дыма…”

”Пожалуйста, помогите. Пожилая женщина упала на кухне и не может встать, а на сковородке тем временем котлеты превратились в угольки. Мы боимся, что может начаться пожар”.

В последнее время дежурные центра тревоги все чаще получают подобные звонки. За период чуть более месяца (с 1 октября по 12 ноября) в Ида-Вирумаа на происшествия, связанные с оставленной на плите едой, спасатели выезжали тринадцать раз! В восьми случаях датчик дыма в квартирах отсутствовал, пишет руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Евгения Парв.

Фото: Спасательный департамент

Из хроники Восточного спасательного центра:

8 октября, Йыхви, многоквартирный дом на улице Кааре

На первом этаже слышен звук работающего датчика дыма, чувствуется запах пригоревшей еды. По словам соседей, это уже не первый случай, полиция и спасатели — частые гости этого подъезда. Приехавшие спасатели обнаруживают, что владелец квартиры находится в состоянии алкогольного опьянения, на момент пригорания пищи он спал, оставив еду готовиться на плите. Состояние было таким, что он не слышал работающего дымового датчика, звук которого однако услышал сосед, своевременно вызвав спасателей.

10 октября, Социальный дом Кохтла-Ярве

Житель социального дома с тяжелыми нарушениями здоровья уснул, оставив мясо в сковородке жариться на плите. Установленный дымовой датчик помог вовремя распознать опасность.

20 октября, Нарва, улица Даумана

В подъезде на лестничной клетке стоит запах дыма. Выяснилось, что человек оставил сосиски вариться, а сам отправился в магазин. К счастью, в квартире был дымовой датчик, который помог соседям вовремя позвонить в Центр тревоги.

26 октября, Нарва, улица Мыйза

Пожилая женщина упала на пол, подняться и открыть дверь не может, на плите начала пригорать еда. В квартире нет дымового датчика, но чуткие соседи слышат крики о помощи и чувствуют запах дыма, реагируют быстро, вызвав спасателей. Спасателям приходится входить в комнату через окно. Опасность ликвидирована, женщину передают медикам для осмотра. Пожилая женщина живет одна, ей 80 лет, ее дети живут в России, но за их мамой приглядывают соседи. Дети по телефону обещают связаться с охранной фирмой для установки пожарной сигнализации.