Ида-Вирумаа получит дополнительную бригаду скорой помощи

Karell Kiirabi будет, прежде всего, обслуживать вызовы, поступающие из Йыхви и Кохтла-Ярве и, при необходимости, окажет помощь в Силламяэ.
По словам руководителя Восточного региона Центра тревоги Янека Муракаса, на этой неделе количество вызовов пациентов, связанных с вирусом COVID-19, возросло в три раза по сравнению с прошлой неделей.
”Важным обстоятельством является и то, что вирус уже достиг домов попечения. Это означает, что уже в ближайшем будущем количество вызовов вырастет еще на порядок”, — сказал Муракас.
Руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi Иветта Саккарт-Лийнард подтвердила, что из-за увеличения числа таких пациентов было принято решение добавить к дневной смене дополнительную бригаду скорой помощи.
”Из-за возможных новых очагов мы решили дополнить ряды скорой помощи еще одной бригадой, чтобы сохранить доступность жизненно важной услуги и распределить нагрузку на медиков”, — добавила руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi.
C завтрашнего дня в Ида-Вирумаа будут работать 15 бригад неотложной помощи — 6 в Йыхви и Кохтла-Ярве, 7 в Нарве и Силламяэ. B Кивиыли и Ийзаку будет работать по одной бригаде на самоуправление.
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