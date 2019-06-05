05.06.2019, 11:54
Ида-Вирумаа грозят массовые увольнения. Кто в этом виноват? Опрос Rus.Delfi(15)
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Представители Eesti Energia отправляют в принудительный отпуск 1300 работников концерна. Многие из них в скором времени могут быть уволены.
Кто виноват в этой кризисной ситуации?
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