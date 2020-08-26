Ида-Вирумаа борется с коронавирусом. Старейшина волости Йыхви: мы должны в течение двух недель взять ситуацию под контроль

По словам руководителя по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре, сегодня обсуждали, как и каким образом разделить пациентов с инфекционными заболеваниями и обычных пациентов. Также посетителям снова раздают маски.

Вместе с тем заказаны палатки, которые мы помним со времен чрезвычайного положения. В одной из них в сотрудничестве с Synlab создадут пункт тестирования drive-in, который начнет работу, очевидно, 1 сентября. Сейчас еще неясно, поставят ли также перед отделением экстренной медицины отдельную палатку для тестирования. "Готовность есть, ищут людей в контрольные пункты, ищут людей, которые помогут рассредоточить людей в больнице", — сказал Велдре и добавил, что сейчас по сравнению с чрезвычайным положением задача сложнее, поскольку в больнице помимо пациентов есть и посетители.

Велдре в качестве положительного обстоятельства указал, что скорость прироста зараженных коронавирусом немного уменьшилась. "Если посмотреть с другой стороны, открытие школ только предстоит, и сейчас общего, так сказать, закрытия не будет".

Старейшина волости Йыхви Макс Каур сказал Delfi, что волостная управа как держатель образовательных учреждений решила отложить начало контактного обучения в основных школах и школах и кружках по интересам волости Йыхви.

"Мы ограничили доступ в волостную управу, и туда можно попасть только при крайней необходимости", — заверил Каур. Консультирование граждан в вышеупомянутый период будет проходить в первую очередь электронным путем или по телефону.

"Все мероприятия, которые должны были состояться в ближайшие недели, перенесены. Например, местные не смогут пойти на аттракционы Tivoli", — сказал Каур.

Вдобавок чиновники самоуправления в сотрудничестве с полицейскими начнут проверять выполнение запрета на ночную продажу алкоголя.

"Безусловно, проверим, чтобы в магазинах были выполнены те условия, которые были во время чрезвычайного положения: правило 2+2, наличие дезинфицирующих средств и т.д.", — рассказал Каур о правилах, которые напрямую не сделаны обязательными, но в отношении которых надеются на общее понимание.