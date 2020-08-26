26.08.2020, 18:35

Ида-Вирумаа борется с коронавирусом. Старейшина волости Йыхви: мы должны в течение двух недель взять ситуацию под контроль

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Plaanilise ravi kontrollpunkt ITK Magdaleena üksuse juures
Kui viiruse levik jätkub, võib Ida-Viru keskhaigla juurde tulla triaažitelkFoto: Ilmar Saabas

Самоуправления и больницы Ида-Вирумаа принимают все более суровые меры, чтобы взять под контроль снова ускорившееся в последнее время распространение коронавируса.

По словам руководителя по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре, сегодня обсуждали, как и каким образом разделить пациентов с инфекционными заболеваниями и обычных пациентов. Также посетителям снова раздают маски.

Вместе с тем заказаны палатки, которые мы помним со времен чрезвычайного положения. В одной из них в сотрудничестве с Synlab создадут пункт тестирования drive-in, который начнет работу, очевидно, 1 сентября. Сейчас еще неясно, поставят ли также перед отделением экстренной медицины отдельную палатку для тестирования. "Готовность есть, ищут людей в контрольные пункты, ищут людей, которые помогут рассредоточить людей в больнице", — сказал Велдре и добавил, что сейчас по сравнению с чрезвычайным положением задача сложнее, поскольку в больнице помимо пациентов есть и посетители.

Велдре в качестве положительного обстоятельства указал, что скорость прироста зараженных коронавирусом немного уменьшилась. "Если посмотреть с другой стороны, открытие школ только предстоит, и сейчас общего, так сказать, закрытия не будет".

Старейшина волости Йыхви Макс Каур сказал Delfi, что волостная управа как держатель образовательных учреждений решила отложить начало контактного обучения в основных школах и школах и кружках по интересам волости Йыхви.

"Мы ограничили доступ в волостную управу, и туда можно попасть только при крайней необходимости", — заверил Каур. Консультирование граждан в вышеупомянутый период будет проходить в первую очередь электронным путем или по телефону.

"Все мероприятия, которые должны были состояться в ближайшие недели, перенесены. Например, местные не смогут пойти на аттракционы Tivoli", — сказал Каур.

Вдобавок чиновники самоуправления в сотрудничестве с полицейскими начнут проверять выполнение запрета на ночную продажу алкоголя.

"Безусловно, проверим, чтобы в магазинах были выполнены те условия, которые были во время чрезвычайного положения: правило 2+2, наличие дезинфицирующих средств и т.д.", — рассказал Каур о правилах, которые напрямую не сделаны обязательными, но в отношении которых надеются на общее понимание.

"У нас идет интенсивная работа, мы все время контактируем с Департаментом здоровья и полицией. Я верю, что в течение следующих двух недель мы должны в сотрудничестве с Департаментом здоровья и полицией взять ситуацию под контроль", — подчеркнул Каур.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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