Хельме: в Ида-Вирумаа будут введены спецограничения, общегосударственные будут мягче

Член Рийгикогу Индрек Саар спросил министра финансов Мартина Хельме, почему Эстония вовремя не приняла меры по предупреждению распространения коронавируса. Он спросил, почему своевременно не было четко сказано, что ситуация крайне серьезна, вторая волна заболеваемости непременно будет и к ней необходимо подготовиться. Также, почему не были приняты меры для предотвращения этой ситуации.

Министр Хельме ответил, что Эстония отлично справляется с вызванным коронавирусом кризисом и это — результат осознанных политических решений. Хельме не согласился с критикой Саара. По его словам, правительство применило выборочные, целенаправленные ограничения и меры, чтобы по возможности удерживать заболеваемость на низком уровне. И это ему удалось.

Министр финансов отметил, что завтра на заседании правительство планирует установить новые ограничения. ”Речь идет в первую очередь о региональных ограничениях. Специальные ограничения будут введены в Ида-Вирумаа. Общегосударственные ограничения будут чуть мягче, — сказал Хельме. — Так что я считаю, что мы успеваем реагировать на ситуацию и хорошо справляемся”.

Хельме пояснил, что правительство поставило целью как можно дольше не допускать полной изоляции общества. ”Мы старались как можно дольше сохранить нормальное функционирование общества, как для поддержания душевного здоровья населения, так и для сохранения экономики, — сказал Хельме. — Это был осознанный выбор — не спешить и не вводить жесткие ограничения, как только появятся первые признаки возвращения вируса или число заболевших начнет увеличиваться. Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо что-то менять. Пора делать следующие шаги”.

По словам Хельме, правительство хотело бы, чтобы ограничения были введены на максимально короткие сроки. ”Но для этого необходимо, чтобы эти ограничения были эффективны, чтобы люди действительно по возможности избегали контактов друг с другом, — сказал он. — Если мы закрываем, например, увеселительные заведения или запрещаем спортивные мероприятия, мы должны убедиться, что люди не пойдут куда-то еще и не заразятся уже там”.