27.02.2019, 21:00

Хейки Лутс подал заявление в полицию на мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина

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rus.delfi.ee
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Narva-Joesuu linnapea valimine
Narva-Joesuu linnapea valimineFoto: Sergei Stepanov, NPA

Депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу Хейки Лутс подал заявление в полицию, обвинив в коррупции главу мэра города Максима Ильина, передает rus.err.ee.

Согласно заявлению, мэр подписывал платежные документы, выставленные муниципальным предприятием, в котором он также был председателем совета, что противоречит закону.

"Нарушение заключается в том, что председатель совета и мэр, сидя на двух стульях, не имел права подписывать акты и счета предприятия, которым он руководит", — сказал "Актуальной камере" Хейки Лутс.

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