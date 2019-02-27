Хейки Лутс подал заявление в полицию на мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина

Согласно заявлению, мэр подписывал платежные документы, выставленные муниципальным предприятием, в котором он также был председателем совета, что противоречит закону.

"Нарушение заключается в том, что председатель совета и мэр, сидя на двух стульях, не имел права подписывать акты и счета предприятия, которым он руководит", — сказал "Актуальной камере" Хейки Лутс.