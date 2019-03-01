Хакатон в Йыхви: все идеи — в реальность!

В начале февраля в помещениях Йыхвиской русской основной школы прошел первый хакатон с участием активных жителей (не только, как выяснилось, молодежи) под названием ”Йыхви — город будущего”. Организаторы хакатона — Linnaprojektid MTÜ и NGO ProgressCenter, также мероприятие поддержала управа Йыхви, сообщает "Вестник Йыхви".
Основной целью организации ”Linnaprojektid”, по словам ее создателей, является общественное развитие: повышение сознательности жителей, создание неравнодушного общества, готового обсуждать интересующие проекты развития города и принимать активное участие, как материальное, так и физическое в реализации этих проектов.
”По сути, мы заняты созданием современного гражданского общества, которое будет защищать и продвигать общественные интересы. Ведь в интересах каждого жителя сделать свой город более красивым, удобным и продуманным”, — говорится на сайте НКО.
Что касается NGO ProgressCenter, то эта организация появиласьв 2015 году и называлась она я YouthProgress — ее целью было развитие молодёжи c помощью неформального образования и участия в международных проектах, которые проводились в Эстонии, Латвии, Литве, Великобритании, Германии и Армении.
В 2018 году организация стала называться ProgressCenter. Теперь это центр неформального обучения и развития, который расширил свою целевую аудиторию и теперь занимается не только развитием молодёжи, но и молодёжными работниками, педагогами, сферой бизнеса и различными социальными группами, где возможно применение методик неформального образования. Международные проекты всё также остались одной из сфер деятельности организации, и теперь к ним добавились местные проекты в Ида-Вирумаа, корпоративные и школьные тимбилдинги, а также другие проекты, направленные на всестороннее развитие людей и развитие профессиональных компетенций.
Пять команд и несколько серьезных проектов
О том, как прошло запланированное мероприятие, рассказал один из организаторов, представитель НЛО ”Linnaprojektid”, Кирилл Шевцов.
”Участников всего было 63 человека, в основном, молодежь, но вообще, возраст варьировался от 14до 68 лет. Что здорово — хакатон получился международный, т.к. в нем решили принять участие и приехавшие в это время в Нарву волонтеры.
ТОП
Эта команда под названием ”InternationalPizza” с участниками из Эстонии, Армении, Италии и Венгрии и заняла первое место. Их IT-проект ”YouthBridge” станет технологическим решением для обмена идеями, самообразования и реализации творческого потенциала. Кроме того, с помощью своего приложения ребята сгенерируютQR-коды и разместят их, например, в Йыхвиском парке, где будут установлены спортивные снаряды.Сканируешь такой код телефоном — и у тебя вся разработанная тренером спортивная программа по этому спортивному снаряду. Собственно говоря, такое IT-решение для коммуникаций и социализации в городском парке.Со своей стороны мы поддерживаем идею ребят, предлагая им разработку сайта, социальную планировку и проектирование. Вообще, координировать эту идею уже взялись OBJEKT multimediafuturehub и Prototron.
Команда с позитивным названием ”Всё супер!” сгенерировала дайджест еженедельных образовательно-развлекательных мероприятий для различной аудитории, ”BlackCinema” — ребята в основном из Ахтмеской гимназии и молодежного волостного собрания Йыхви — разработали полностью весь проект по скейт-парку: от идеи до разработки социальной программы активности.
”Это будет создано на месте ныне заброшенного скейт-парка, около здания бывшего полицейского участка на улице Сомпа. Планируется не только скейт-парк под открытым воздухом, но и крытая площадка, где можно будет заниматься в непогоду”, — рассказал Кирилл.
Еще одна команда — ”FutureJewe” — взялась разработать идею так называемого ”народного парка” на территории Йыхвиского городского парка.
”В Йыхвиском городском парке есть участок в 3700 квадратных метров, который сейчас свободен и где ничего не происходит. Мы договорились, что возьмем его в пользование, если у нас появится рабочая группа, которая сможет все это развивать. Планируя его логику, ребята из рабочей группы ”FutureJewe” разбили его на зоны: зона семейного отдыха, велопарковка с арендой велосипедов, зона для барбекю и так далее, и теперь будут планировать, как воплотить все это в жизнь”, — объяснил Кирилл.
По словам Кирилла, все понимают, что необходимы финансовые вложения, но просить, к примеру, денег у волостной управы рабочая группа не собирается — все инвестиции, по их планам, должны будут идти через фонды и через социально направленный бизнес.
Комранда ”Неформальщина” запланировала Фестиваль активного отдыха, конечная амибициозная идея этого начинания — перенести все имеющиеся возможности для активного отдыха в Ида-Вирумаа, чтобы северо-восток стал центром активного отдыха.
”Согласно этой логике, Йыхви мог бы стать административным центром, который станет выполнять координирующую работу. Это один из самых непростых проектов, потому что вовлечь нужно всех — вообще всех”, — подчеркивает Кирилл.
Пока решено начать с Йыхви и организовать ”День активного отдыха” для жителей многоквартирных домов. Это должно выглядеть так: жители сообща в своих дворах организуют в своем дворе различные мероприятия для активного отдыха. Но — важное условие — в один день и под руководством организующего лица.
Привлечь всех жителей
По словам организаторов, они и сами не ожидали, что все идеи хакатона будут настолько продуманными, интересными и — главное — выполнимыми.
”По всем проектам в скором времени будут организованы рабочие группы, а мы, со стороны LinnaprojektidMTÜ и ProgressCenterMTÜ, будем и в дальнейшем поддерживать прекрасные инициативы.Впереди много интересной работы”, — заявили организаторы.
Что важно, основа и необходимое условие каждого из проектов — вовлечение в него жителей.
”Ни одна команда не сказала, что, мол, мы сами все сделаем, все хотят активизировать людей в своем родном крае, зажечь их идеей и воплотить ее в жизнь сообща. Нет ни одного невыполнимого проекта, созданного ”в розовых очках”. Все реально и находится на существующих координатах карты: где и что будет, можно уже сейчас сказать с уверенностью. Это показатель, что реально думающих людей много”, — считает Кирилл Шевцов.
В процессе обсуждения идей хакатона, молодежь получила возможность рассказать о том, каким хотят видеть Йыхви именно они — молодые люди. Так, прозвучала мысль, что неплохо было бы организовать какие-то помещения для неформального проведения досуга, куда могли бы приходить горожане с интересными идеями, организовывать там поэтические и творческие вечера, курсы по запросу и прочие интересные мероприятия.
”Для этого всего, конечно, нужно помещение. Для того чтобы выяснить, какие площади можно было бы использовать для подобных вещей, мы даже встречались с представителем собственника бывшего здания полиции, поделились нашим видением того, как можно было бы оживить пустующее здание. Первый этаж можно было бы отдать под кружки, курсы, неформальный досуг, второй этаж — под бизнес-площади, а на третьем мог бы расположиться хостел. Таким образом, здание могло бы жить, правильный баланс помог бы оптимально распределить ресурсы для того, чтобы его содержать”, — говорит Кирилл.
Также инициативная группа после хакатона рассматривала возможности, которые могло бы дать помещение старого железнодорожного вокзала, но для начала его все-таки придется оценить по шкале безопасности, этим будет заниматься управа Йыхви.
”Реальным ребята считают и создание к лету народного парка, здесь важно получить от управы разрешением заниматься этим участком земли, будем собираться и смотреть, кто что может делать, у кого какие ресурсы и компетенции. Но важно то, что они настроены с этим идти в реальную жизнь. В ходе хакатона многие поняли, что то, что им предлагается, это не раздутая кем-то фантазия, но платформа, на которой это можно воплотить в жизнь”.