Хакатон в Йыхви: все идеи — в реальность!

В 2018 году организация стала называться ProgressCenter. Теперь это центр неформального обучения и развития, который расширил свою целевую аудиторию и теперь занимается не только развитием молодёжи, но и молодёжными работниками, педагогами, сферой бизнеса и различными социальными группами, где возможно применение методик неформального образования. Международные проекты всё также остались одной из сфер деятельности организации, и теперь к ним добавились местные проекты в Ида-Вирумаа, корпоративные и школьные тимбилдинги, а также другие проекты, направленные на всестороннее развитие людей и развитие профессиональных компетенций.

Пять команд и несколько серьезных проектов

О том, как прошло запланированное мероприятие, рассказал один из организаторов, представитель НЛО ”Linnaprojektid”, Кирилл Шевцов.

”Участников всего было 63 человека, в основном, молодежь, но вообще, возраст варьировался от 14до 68 лет. Что здорово — хакатон получился международный, т.к. в нем решили принять участие и приехавшие в это время в Нарву волонтеры.

Эта команда под названием ”InternationalPizza” с участниками из Эстонии, Армении, Италии и Венгрии и заняла первое место. Их IT-проект ”YouthBridge” станет технологическим решением для обмена идеями, самообразования и реализации творческого потенциала. Кроме того, с помощью своего приложения ребята сгенерируютQR-коды и разместят их, например, в Йыхвиском парке, где будут установлены спортивные снаряды.Сканируешь такой код телефоном — и у тебя вся разработанная тренером спортивная программа по этому спортивному снаряду. Собственно говоря, такое IT-решение для коммуникаций и социализации в городском парке.Со своей стороны мы поддерживаем идею ребят, предлагая им разработку сайта, социальную планировку и проектирование. Вообще, координировать эту идею уже взялись OBJEKT multimediafuturehub и Prototron.

Команда с позитивным названием ”Всё супер!” сгенерировала дайджест еженедельных образовательно-развлекательных мероприятий для различной аудитории, ”BlackCinema” — ребята в основном из Ахтмеской гимназии и молодежного волостного собрания Йыхви — разработали полностью весь проект по скейт-парку: от идеи до разработки социальной программы активности.

”Это будет создано на месте ныне заброшенного скейт-парка, около здания бывшего полицейского участка на улице Сомпа. Планируется не только скейт-парк под открытым воздухом, но и крытая площадка, где можно будет заниматься в непогоду”, — рассказал Кирилл.

Еще одна команда — ”FutureJewe” — взялась разработать идею так называемого ”народного парка” на территории Йыхвиского городского парка.

”В Йыхвиском городском парке есть участок в 3700 квадратных метров, который сейчас свободен и где ничего не происходит. Мы договорились, что возьмем его в пользование, если у нас появится рабочая группа, которая сможет все это развивать. Планируя его логику, ребята из рабочей группы ”FutureJewe” разбили его на зоны: зона семейного отдыха, велопарковка с арендой велосипедов, зона для барбекю и так далее, и теперь будут планировать, как воплотить все это в жизнь”, — объяснил Кирилл.

По словам Кирилла, все понимают, что необходимы финансовые вложения, но просить, к примеру, денег у волостной управы рабочая группа не собирается — все инвестиции, по их планам, должны будут идти через фонды и через социально направленный бизнес.

Комранда ”Неформальщина” запланировала Фестиваль активного отдыха, конечная амибициозная идея этого начинания — перенести все имеющиеся возможности для активного отдыха в Ида-Вирумаа, чтобы северо-восток стал центром активного отдыха.

”Согласно этой логике, Йыхви мог бы стать административным центром, который станет выполнять координирующую работу. Это один из самых непростых проектов, потому что вовлечь нужно всех — вообще всех”, — подчеркивает Кирилл.

Пока решено начать с Йыхви и организовать ”День активного отдыха” для жителей многоквартирных домов. Это должно выглядеть так: жители сообща в своих дворах организуют в своем дворе различные мероприятия для активного отдыха. Но — важное условие — в один день и под руководством организующего лица.

Привлечь всех жителей