Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС? Немецкие СМИ — о сланцевой промышленности Ида-Вирумаа

Кроме того, продолжает Вяйнсалу, с новым заводом не исчезнет негативное воздействие на окружающую среду, связанное с добычей сланца — в том числе загрязнение воздуха, которое влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа. Так, по данным совместного исследования Департамента здоровья Эстонии и Тартуского университета, в некоторых школах этого региона распространенность астмы у детей достигает 20%, а рожденные там в среднем живут на пять лет меньше тех, кто родился в других регионах страны.
Сланцевое масло как риск для экономики
Много вопросов вызвала и экономическая целесообразность проекта. Высока вероятность, что стоимость квот на загрязнение с каждым годом будет расти, поэтому прибыльность предприятия не гарантирована. Кроме того, цены на сланцевое масло сильно зависят от цен на нефть, что делает ситуацию еще более непредсказуемой. Но даже если не брать в расчет эти два фактора, уверенности в том, что новое начинание окупится, нет. Пока завод не существует даже в проекте, между тем к 2050 году — с учетом климатических целей Евросоюза — он должен быть закрыт.
В министерстве финансов Эстонии риски признают, но считают, что завод окупится задолго до 2050 года. "Поскольку в глобальных масштабах спрос на нефтепродукты по-прежнему большой и производство масла из сланца приносит прибыль, на данный момент есть причины взвесить инвестиции в этот сектор для усиления его конкурентоспособности", — говорит вице-канцлер Минфина по административной политике Райго Уукиви.
Государство рассматривает следующие варианты поддержки завода: стать его совладельцем либо предоставить энергетическим компаниям бесплатную квоту на выброс СО2 или кредит. И тут возникают другие вопросы — откуда брать деньги, и даст ли ЕС Эстонии разрешение на подобную государственную поддержку компаний, искажающую принцип честной конкуренции в Европе?
Кто оплатит завод по очистке сланцевого масла?
Сейчас в Эстонии даже не исключают кажущийся на первый взгляд фантастическим вариант — что деньги поступят из фондов Евросоюза. Так, глава Eesti Energia Хандо Суттер после обсуждения вопроса в правительственной комиссии сообщил, что государство может выделить средства из Фонда модернизации ЕС, из которого Эстонии начнут выплачивать деньги с 2021 года.
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