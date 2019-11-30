Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС? Немецкие СМИ — о сланцевой промышленности Ида-Вирумаа

Однако при всех своих чудодейственных свойствах сланец — самое грязное топливо с экологической точки зрения. Сланцевая промышленность в буквальном смысле оставляет горы отходов, которые "украшают" окрестности эстонских городов Кохтла-Ярве и Йыхви. Огромные насыпи загрязняют грунтовые воды и воздух и склонны к самовозгоранию. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2014 год, Эстония занимает первое место по интенсивности выбросов CO2 на единицу ВВП.

"Есть смысл сворачивать использование наиболее загрязняющих типов углей или сланца в пользу того же газа и сланцевого бензина", — предлагает выход экономический эксперт Райво Варе.

Упоминание сланцевого бензина не случайно — именно на него делают сейчас ставку эстонские энергетические компании. Проблема, однако, в его качестве — а точнее, в качестве его исходного продукта, сланцевого масла. "В Эстонии уже сейчас производят более 1 млн тонн масла в год, — говорит пресс-секретарь госконцерна Eesti Energia Прийт Пуллеритс. — Но из-за ужесточения требований к качеству жидкого топлива нам уже в ближайшие годы нужен завод для очистки масел — чтобы обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках".

Строительство такого очистного завода обойдется в 650 млн евро. Долгое время проект считался слишком рискованным, но шанс его реализовать представился этой весной, когда к власти в Эстонии пришла новая коалиция, пообещавшая заводу государственную помощь.

Спасение проблемного региона?

Вскоре появился и повод. Из-за удорожания квот на СО2 электростанции, принадлежащие государственной компании Eesti Energia, стали работать в убыток. Встал вопрос об их закрытии, под угрозой сокращений оказались тысячи человек. Если учесть, что сланцевая промышленность сконцентрирована в преимущественно русскоязычном регионе Ида-Вирумаа, где и так высокий уровень безработицы, маленькие зарплаты и сильный отток населения, то становится ясно: обстановка накалилась до предела.