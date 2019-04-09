Группа ”Алиса” выступит в Нарве на ”Днях города”

В рамках праздника пройдут театральные представления, выставки, кинопоказ, уличные представления, спортивные мероприятия, большая концертная программа и многое другое.

Главным выступающим в концертной программе в День города 1 июня станет легендарная группа ”Алиса” и её лидер Константин Кинчев.