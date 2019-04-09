09.04.2019, 20:30
Группа ”Алиса” выступит в Нарве на ”Днях города”
C 30 мая по 2 июня Нарва и Санкт-Петербург проведут самое яркое событие начала лета ”Дни города 2019” и VIII Международный Фестиваль современного искусства ”Мост Дружбы”, сообщает Нарвская горуправа.
В рамках праздника пройдут театральные представления, выставки, кинопоказ, уличные представления, спортивные мероприятия, большая концертная программа и многое другое.
Главным выступающим в концертной программе в День города 1 июня станет легендарная группа ”Алиса” и её лидер Константин Кинчев.