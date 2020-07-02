Гражданская война в Кохтла-Ярве: мэр подала в суд на жителя города, местные бунтуют против строительства завода, а министр их игнорирует

2 июня министр окружающей среды Рене Кокк посетил с рабочим визитом Кохтла-Ярве. Возможно, к этому Кокка подтолкнул призыв жителей города — в феврале они через RusDelfi пригласили министра в город, так как были обеспокоены ситуацией с окружающей средой в регионе, в частности, многие жаловались на загрязненный воздух: ”По вечерам и ночам в нашем городе нечем дышать, невозможно открывать окна дома”.

Еще зимой министр принял приглашение, но весеннюю поездку пришлось отложить из-за чрезвычайного положения и пандемии. Впрочем, и летний визит, кажется, не удался — с местными так никто и не поговорил. RusDelfi попросил пресс-службу министерства поделиться планом визита. Из него выяснилось, что министр Кокк встретился с представителями Järve Biopuhastus, мэром города и другими членами Горсобрания. В целом, Кокк провел в Ида-Вирумаа 3 часа.

”К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, тяжело ли было дышать министру в Кохтла-Ярве — он сейчас в отпуске”, — также пояснили в пресс-службе.

RusDelfi связался с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко. Мы попросили рассказать, о чем она беседовала с главой министерства. ”Это была рабочая встреча. Обсуждали вопрос чистоты воздуха. Говорили про помощь министерства. Речь зашла и о фенольных болотах. Министерство построило канаву по отводу вод из болота, но она проходит сразу по нескольким территориям: города, государства, Тойлоской волости. Кто будет обслуживать канаву — непонятно. Они предложили нам, мы предложили им. Договориться так и не получилось”, — раскрыла детали встречи мэр.

Почему не были приглашены на переговоры жители города? ”Это рабочее совещание, про завод в Ахтме мы говорили совсем чуть-чуть. Основная тема — фенольные болота и канавы и загрязнение окружающей среды. Планировкой завода занимается горсобрание, а проблемами с воздухом — Инспекция окружающей среды. Это не вопросы к министру, но, конечно, они могут еще раз лично его пригласить”, — ответила глава города.

Пойдем в суд



Местные выразили недовольство — почему представителей от народа не позвали на встречу. Многие высказались об этом в группе Facebook ”Кохтла-Ярве — Новая жизнь!”