02.07.2020, 18:09

Гражданская война в Кохтла-Ярве: мэр подала в суд на жителя города, местные бунтуют против строительства завода, а министр их игнорирует

 (41)
RusDelfi разбирается в ситуации
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 92
Страсти в Кохтла-Ярве. Коллаж.
Страсти в Кохтла-Ярве. Коллаж.Автор: Арсений Крехов

Атмосфера в Ида-Вирумаа этим летом накалилась: мэра Кохтла-Ярвев в фэйсбучных комментариях обвиняют в коррупции, она подает в суд, местные не доверяют власти, а министр Рене Кокк по-тихому приехал, но ничего не решил. RusDelfi поговорил со всеми.

2 июня министр окружающей среды Рене Кокк посетил с рабочим визитом Кохтла-Ярве. Возможно, к этому Кокка подтолкнул призыв жителей города — в феврале они через RusDelfi пригласили министра в город, так как были обеспокоены ситуацией с окружающей средой в регионе, в частности, многие жаловались на загрязненный воздух: ”По вечерам и ночам в нашем городе нечем дышать, невозможно открывать окна дома”.

Еще зимой министр принял приглашение, но весеннюю поездку пришлось отложить из-за чрезвычайного положения и пандемии. Впрочем, и летний визит, кажется, не удался — с местными так никто и не поговорил. RusDelfi попросил пресс-службу министерства поделиться планом визита. Из него выяснилось, что министр Кокк встретился с представителями Järve Biopuhastus, мэром города и другими членами Горсобрания. В целом, Кокк провел в Ида-Вирумаа 3 часа.

Читайте также:

”К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, тяжело ли было дышать министру в Кохтла-Ярве — он сейчас в отпуске”, — также пояснили в пресс-службе.

RusDelfi связался с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко. Мы попросили рассказать, о чем она беседовала с главой министерства. ”Это была рабочая встреча. Обсуждали вопрос чистоты воздуха. Говорили про помощь министерства. Речь зашла и о фенольных болотах. Министерство построило канаву по отводу вод из болота, но она проходит сразу по нескольким территориям: города, государства, Тойлоской волости. Кто будет обслуживать канаву — непонятно. Они предложили нам, мы предложили им. Договориться так и не получилось”, — раскрыла детали встречи мэр.

Почему не были приглашены на переговоры жители города? ”Это рабочее совещание, про завод в Ахтме мы говорили совсем чуть-чуть. Основная тема — фенольные болота и канавы и загрязнение окружающей среды. Планировкой завода занимается горсобрание, а проблемами с воздухом — Инспекция окружающей среды. Это не вопросы к министру, но, конечно, они могут еще раз лично его пригласить”, — ответила глава города.

Пойдем в суд


Местные выразили недовольство — почему представителей от народа не позвали на встречу. Многие высказались об этом в группе Facebook ”Кохтла-Ярве — Новая жизнь!”

Например, пользователь по имени Валентина написала: ”Неужели завод будет построен? К кому еще обратиться, чтобы нас услышали? Почему простых людей никто не слышит или не хочет слышать?”

Напомним, в Ахтмеской части Кохтла-Ярве могут построить химический завод по производству сланцевого масла. Местные жители выступают против, так как он может ухудшить и без того плачевную ситуацию с экологией в городе. Горсобрание настаивает на заказе детальной планировки и хочет сначала получить оценку влияния завода на окружающую среду.

Затем администратор группы Сергей Бучинский получил извещение, что Людмила Янченко подала на него в суд. Причина — тот самый пост о том, что местных не позвали на встречу, а в комментариях пользователи оскорбляли, обвиняли градоначальника в личном интересе и ”откатах” за строительство ахтмеского завода. Примечательно, что не понравившиеся мэру комментарии написал не Бучинский, а другие критики. Вируский уездный суд принял заявление Янченко. Сама мэр требует извинений, сумма иска составляет 3500 евро.

”Я привыкла к критике, но когда речь идет об откровенной клевете, то уже нельзя закрывать на это глаза. Я обратилась в суд, чтобы прекратить это безобразие. Да, Бучинский не сам писал комментарии, но он — администратор группы и ставил под комментариями о коррупции лайки. Два варианта: он извинится и оплатит мои расходы на госпошлину либо выплатит компенсацию за причинение морального ущерба в 3500 евро”, — сказала Янченко корреспонденту RusDelfi.

Администратор группы нанял юриста и пойдет в суд, об этом он сообщил RusDelfi. ”Город не заинтересован в мнении местных. Представителей народа никуда не пригласили, и это уже не в первый раз. Если этот завод построят, это будет помойка рядом с домом”, — добавил Сергей.

Планировка — не строительство


”Инвестор заказал у города детальную планировку — хочет в промзоне построить завод, — объясняет систему глава города Кохтла-Ярве Людмила Янченко. — В ходе планировки может выясниться, что завод негативно влияет на окружающую среду, тогда разрешение на строительство не будет выдано. Но просто так, на уровне эмоций, мы не можем ему отказать — он имеет право обратиться в суд, потому что мы бездоказательно отвергли его заявку. На данный момент у нас нет никаких документов, которые подтверждают, что завод отрицательно скажется на экологии города. Их можно получить только в ходе детальной планировки”.

На данный момент в Горсобрании не смогли решить, инициировать детальную планировку завода в Ахтме или нет (при этом, по словам мэра, министр Кокк инициирование детальной планировки поддерживает, — RusDelfi). ”Сейчас все в стадии нерешенного вопроса. Если инвестор захочет опять получить планировку — то мы будем выходить с новым вопросом в городское собрание. Тогда придется еще раз встречаться с людьми и объяснять, что детальная планировка — это не строительство”, — резюмировала она.

По мнению Людмилы Янченко, местных жителей "завели". ”Что бы мы ни говорили, все воспринимается так: город хочет построить завод, а политики заработать. У нас были встречи с жителями в Доме культуры. Люди не хотят никого слышать. Они приходили на заседание Горсобрания, при этом не зная порядка и формата собраний”, — вспомнила она.

Чтобы получить разрешение на стройку завода, нужно пройти много инстанций: от городских до государственных, например, необходимо доказать министерству окружающей среды, что выбросы не навредят людям. Пока таких исследований нет.

Читайте также: