ГРАФИК | Количество зараженных коронавирусом в Ида-Вирумаа выросло очень резко

До сих пор Ида-Вирумаа по большей части оставался не затронутым коронавирусом. Но в последние дни именно там тесты принесли больше всего положительных проб, что показывает быстрое распространение коронавируса в уезде.
Больше всего положительных проб на коронавирус получено с Сааремаа и из Харьюмаа. На Сааремаа распространение вируса очень широкое, причина больших цифр Харьюмаа в большой численности населения уезда. В Вырумаа тоже по сравнению с численностью населения довольно много зараженных, в то время как цифры Ида-Вирумаа к настоящему моменту сравнимы с цифрами Тартумаа и Пярнумаа.
Заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал на сегодняшнем брифинге, что с цифрами по уездам следует учитывать и то, что во всех уездах не делают сравнимое с числом жителей количество тестов, а в уездах есть значительные различия.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду
Меркель высказала свое мнение о коронавирусе
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом