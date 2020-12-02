"Говорят, в мае все запустят". Transservis-N просит у Нарвы 80 000 евро, чтобы выжить до открытия границ

В своем обращении председатель совета Transservis-N Владимир Бутузов и член правления Transservis-N Владимир Мижуй указывают на то, что из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса и, как следствие, уменьшением транспортного потока, сократился оказываемый предприятием объем услуг.

По словам Мижуя, помощь необходима для поддержки инфраструктуры. "У нас все работает в электронном виде. Реcпубликанскую программу ведет GoSwift, а мы ее поддерживаем в полном объеме. На это дело уходят большие деньги", — поясняет Мижуй и добавляет, что помощь также нужна для оплаты освещения, а также для выплаты денег оставшимся работникам.

С апреля предприятие ввело необходимые меры для сокращения расходов: на площадке зоны ожидания работают не два, а один работник; 12 работников сокращены; оставшимся работникам заработная плата понижена до минимальной; проведены переговоры об уменьшении платы за покупаемые услуги.

Сравнительный анализ данных бухгалтерского учета показывает, что средний месячный оборот Transservis-N в третьем квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года сократился на 89 процентов и составляет всего 8 788,67 евро. По состоянию на 31.09.2020 года убыток составил 266 722,87 евро.

"Если город откажет, то будет банкротство. Город потеряет 12 рабочих мест. Работа по грузовому и легковому транспорту будет остановлена. Мы не просим чужие деньги, мы просим вернуть из своих 125 000 евро. Это то, что мы заработали и отдали городу в качестве дивидендов", — говорит член правления Transservis-N, предупреждая, что если работа предприятия будет остановлена, то город вернется к тому, что было 26 лет назад — к очередям на КПП, в случае открытия границ.

По словам Мижуя, за день через границу проезжает до 35 машин. Предприятие рассчитывает, что 80 000 евро хватит до мая. "Говорят, что в мае все запустят и будет все нормально", — говорит Мижуй, отмечая, что информация получена из разных источников.

"В основном это российские источники. Они надеются на вакцину", — добавляет он.