Готовимся к прекрасному зрелищу: Ивангородскую крепость подсветят полтысячи светодиодов

Устанавливать светодиоды будут в 3 этапа: на первом будут подсвечены стены, обращенные на Кингисеппское шоссе и Нарвский замок, затем фасады вдоль реки Наровы, и в завершении — внутренняя территория крепости. Первый этап проекта будет завершен до конца 2020 года. На данный момент подсветка работает внутри четвероугольного каре крепости.

С помощью нового освещения в Ивангородскую крепость хотят привлечь больше посетителей.

Ивангородский музей объединяет несколько исторических объектов: Ивангородскую крепость, являющуюся памятником русского оборонительного зодчества ХV — ХVII веков, а также Малый пороховой амбар XVII века, Музей крепостей и Художественный музей, в котором представлена экспозиция художника-графика Ивана Билибина.