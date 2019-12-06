Госязыку угрожают... роботы! Зачем учить эстонский в эпоху синхронного компьютерного перевода?

Производители синхронных переводчиков, которые в общем случае представляют собой беспроводные наушники (один у одного собеседника, другой — у второго) надеются, что их звездным часом станет Олимпиада 2020 года в Токио, когда ее гости со всего мира убедятся, как легко языковой барьер ломается с помощью технических средств.

Я смотрел ролики на Youtube, в которых люди тестируют становящимися модными гаджеты, и могу сказать, что в паре русский-английский они работают очень впечатляюще. При том условии, само собой, что люди действительно хотят быть понятыми, предпочитают достаточно простые конструкции, не злоупотребляют образностью в речи, не используют слова в переносном смысле. Можно не сомневаться, что устройства будут совершенствоваться, и фразы любого уровня сложности однажды станут понятными для искусственного интеллекта в не меньшей степени, чем для человеческого.

Футурологи говорят о том, что в не таком уж отдаленном будущем, не позднее, чем через 50 лет (в исторической перспективе — смешной срок), знание всех ключевых языков будет обеспечиваться специальными мозговыми имплантами, а изучать языки люди станут лишь ради собственного удовольствия или ради пользы высшего порядка — для сохранения языковой традиции, национальной культуры.

Среди футурологов немало тех, кто предсказывает уход в небытие большинства языков, в первую очередь языков малых народов (каждые две недели на Земле исчезает один язык уже в наше время, а технологии только ускоряют этот процесс), и торжество английского языка, которым без технических помощников будет в итоге владеть весь мир.

На данный момент главным препятствием на пути тех, кто развивает технологии электронного перевода и желает охватить все языки мира, является то, что некоторые наречия существуют преимущественно в устном виде, развитой письменной традиции не имеют, а соответственно в их случае нет и достаточных массивов готовых переводов на другие языки, на которые мог бы опереться искусственный интеллект.