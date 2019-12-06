Госязыку угрожают... роботы! Зачем учить эстонский в эпоху синхронного компьютерного перевода?

К этой группе, само собой, не относится эстонский язык, хотя им владеет немногим более одного миллиона человек во всем мире. Работать искусственным мозгам есть с чем, и теоретически Эстония и тут имеет шанс стать флагманом освоения новых электронных возможностей. В маленькой стране снабдить все предприятия сферы обслуживания гаджетами, дающими возможность клиентам из любого уголка мира получать услугу, используя свой родной язык, проще, чем в большой. Извините за банальность.
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Проще спрогнозировать то, что, если от работников сферы обслуживания перестанут требовать знания эстонского, то уровень оного среди них понизится.
Если в одной крупной сети магазинов на кассах и у сотрудников в зале появятся устройства, понимающие сотни языков, то в скором времени ими будут пользоваться и другие сети. То же касается такси, парикмахерских, кафе и ресторанов.
Тот судебный процесс будущего, с которого мы начали разговор, возможно, завершится поражением таксиста, так как государство защитит право клиента общаться в родной стране на родном языке, не надевая наушник. Чем закончится суд, в котором другой таксист будет отстаивать право общаться с клиентом посредством электронного переводчика без использования клиентом наушника (по-эстонски заговорят динамики автомобиля), сказать сложнее. Эстонский суд, может быть, и откажет ему в таком праве, но европейский с этим, возможно, не согласится. Кто знает.
Проще спрогнозировать то, что, если от работников сферы обслуживания перестанут требовать знания эстонского, то уровень оного среди них понизится. Также можно предвидеть , что тех, кто учит эстонский не ради категорий, а для повседневного общения, может стать меньше. Сейчас цены на продвинутые синхронные переводчики начинаются со 150 евро и вряд ли повысятся, то есть эти устройства уже не менее доступны, чем смартфоны.
Не надо быть нострадамусом, чтобы предсказать, что проблематика приемлемости использования электронных переводчиков будет актуальной для сферы образования. Если электронные устройства позволят понимать лекции на неродном языке, не зная его, то как студентов будут ограничивать в использовании этих возможностей? Смогут ли им запретить отвечать на неродном языке, если преподаватель будет слышать ответ на эстонском?
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