Государство предлагает профессиональное обучение. Курсов на русском языке больше всего в Ида-Вирумаа

По словам специалиста отдела образования взрослых министерства образования и науки Айно Халлер, пройти обучение могут и безработные, однако, в первую очередь, организаторы ждут работающих людей, передают радионовости ERR.

"Курсов на русском языке больше всего предлагается в Ида-Вирумаа. Можно сказать, что там 95 % курсов на русском языке. Довольно много в Таллинне. Несколько есть в Тарту и Валга", — добавила Айно Халлер.

Подробная информация о курсах доступна на домашних страницах учебных заведений или по адресу: www.hm.ee/tasuta-kursused.