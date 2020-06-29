Государство поддержит развитие социальных услуг в Ида-Вирумаа

Планируется, что после прохождения программы в ида-вируских самоуправлениях будет улучшена доступность и качество социальных услуг и услуг попечительства, а также расширено сотрудничество и обмен опытом между различными местными самоуправлениями, системой здравоохранения и социальной системой.

”В Ида-Вирумаа необходимо сделать более доступными услуги для людей с ограничением в передвижении, а также улучшить услуги, связанные с психическим здоровьем для создания единой и доступной сети социальных услуг. В Ида-Вирумаа доля людей с ограниченными возможностями высока и растет во всех возрастных группах. Поэтому важно, чтобы в местных самоуправлениях услуги социального обеспечения были качественными и доступными, а также, чтобы работники социальной сферы обращались к каждому нуждающемуся в помощи человеку”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Цель программы — мотивировать местные самоуправления в сотрудничестве c их партнерами создавать новые и продвигать существующие сети сотрудничества в области социального обеспечения, а также направлять местные самоуправления внедрять инновационные решения в предоставлении социальных услуг. Также необходимо улучшить участие местных самоуправлений в открытых конкурсах развития социальных услуг и способствовать предоставлению новых.

Программа развития Ида-Вирумаа — это первый пилотный проект в стране, цель которого заключается в поддержке одного региона в стратегическом планировании социальных услуг и в улучшении их доступности. Программа развития включает в себя консультации, обучение и применение планирования услуг.

После завершения пилотного проекта министерство социальных дел сделает выводы, работает ли региональный подход и необходимо ли продолжать его использовать.

Программа продлится до 31 марта 2021 года и финансируется из средств Европейского социального фонда.