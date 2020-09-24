Горуправа Кохтла-Ярве взяла кредит на строительство нового спортивно-оздоровительного центра

Городская управа Кохтла-Ярве предприняла усилия по поиску возможностей финансирования завершения строительства спортивного комплекса, поскольку это было невозможно сделать за счёт одних лишь городских ресурсов. С помощью средств Европейского союза и инвестиционного кредита можно окончательно решить вопрос финансирования строительных работ. ”Для появления спортивно-оздоровительного центра потребовалось немало усилий, но теперь жителям города и окрестностей остаётся лишь дождаться весны, чтобы ознакомиться с новыми спортивными возможностями”, — сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

По словам руководителя корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма, цели финансирования становятся всё более важным аспектом для банка, поскольку он стремится поддерживать устойчивое развитие. ”Помощь в создании инфраструктуры, поддерживающей здоровый образ жизни и занятия спортом, безусловно, является важным вкладом в развитие общества, в этом деле мы являемся хорошим партнёром для местных органов власти, — пояснила Химма. — Сотрудничество с местными органами власти, инвестирующими в развитие общины, важно для нас, поэтому мы совместно находим гибкие финансовые решения, независимо от размера или удалённости местных органов власти”.

В здании, строительство которого завершается в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, по адресу Ярвекюла теэ, 41, будет 25-метровый бассейн с 10 дорожками и трибуной, детский бассейн, залы для гимнастики, аэробики, дзюдо, занятий фитнесом, торговые помещения, детское кафе, раздевалки и душевые с саунами. Строительство спортивного корпуса с тремя надземными и цокольным этажами будет завершено весной следующего года.

За первые восемь месяцев этого года Swedbank профинансировал 11 муниципалитетов по всей Эстонии на общую сумму 37 миллионов евро. С помощью Swedbank самоуправления в основном инвестировали в школьные здания, детские сады и в реализацию других планов, предусмотренных программами развития.