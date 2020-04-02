Городской врач Нарвы: нам прислали заплесневелые маски

По словам Антонова, к возможной вспышке коронавируса город готов. Для больных COVID-19 в городской больнице предусмотрено 20 койко-мест и установлена триажная палатка. ”Также было решено, что находящихся в тяжелом состоянии людей не будут отвозить на скорой в Ида-Вирускую центральную больницу, как это планировалось изначально. Местных жителей будут доставлять в Нарвскую больницу, а тех, кто живет близ Раквере, — в Ракверескую больницу”, — пояснил Антонов. Это изменение он объяснил тем, что путь в Ида-Вирускую центральную больницу из Нарвы и обратно занимает у скорой три часа. Это означает, что в течение этого времени бригада будет недоступна для других вызовов.

На днях член правления Союза семейных врачей Кармен Йоллер отправилась в Ида-Вирумаа для встречи с местными врачами и представителями самоуправлений с целью разъяснительной работы. Формат встреч предполагал также возможность участие посредством Skype, однако, например, нарвские врачи в мероприятии участия на приняли. Поговаривают, что проблема кроется не в нежелании встречаться, а в черной кошке, которая пробежала между ними и городской властью (организатором встречи).

Однако, по словам Антонова, никакого конфликта между городом и местными семейными врачами нет. ”Мы выполняем распоряжение премьер-министра Юри Ратаса: никаких скоплений народа”, — аргументировал он. ”Было невозможно провести встречу по Skype одновременно для 38 семейных врачей. Эту возможность нам предложили только в понедельник днем. Сначала речь шла о физической встрече”, — добавил Антонов.

Сама Йоллер сообщила, что в результате официальные встречи прошли только в Силламяэ и Кохлта-Ярве. ”В Силламяэ и Кохтла-Ярве были очень милыми и душевными. Было задано много вопросов”, — отметила доктор и добавила, что в пятницу все-таки попытается связаться с нарвскими врачами через Skype.

Утверждения о том, будто нарвские семейные врачи не направляют людей на анализы на коронавирус, по словам Антонова, не соответствуют действительности. ”Врач выдает направления при наличии показания. Просто так никто никого, конечно, на тестирование посылать не будет”, — пояснил доктор.

Мэр Нарвы выражал беспокойство

Ранее мы писали о том, что мэр Нарвы Алексей Евграфов обеспокоен тем, что анализов на коронавирус в городе берется недостаточно.

”Меня беспокоит тестирование. Его проводят недостаточно. На прошлой неделе я выступил с соответствующей просьбой. Сейчас я вижу, что ситуация изменилась и анализов берут больше”, — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. Он отметил, что местные семейные врачи в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на анализ.

”Мы их (семейных врачей — прим.ред.) заставить не можем. Они не подчиняются городу”, — добавил мэр.