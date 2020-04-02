Городской врач Нарвы: нам прислали заплесневелые маски

У Нарвы имеется достаточно респираторов и одноразовых перчаток, а вот запасы защитных масок истощились, пишет Eesti Päevaleht.
”Дела со средствами индивидуальной защиты у нас плохи”, — сказал городской врач Нарвы Андрей Антонов.
”С перчатками сейчас проблем не наблюдается, сегодня (в среду — прим.ред.) мы получили и новые респираторы. А вот масок у нас по сути нет. Те, которые пришли нам несколько недель назад через Департамент здоровья, использовать практически невозможно: они влажные и пахнут плесенью”, — поведал Антонов.
Он сказал, что срок годности у этих масок (всего их несколько тысяч) вышел в марте 2011 года. ”Видно, что на складах порядка нет. Скорее всего, никто много лет не проверял, в таком состоянии находятся запасы”.
Руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар сообщил изданию, что они в курсы проблемы. ”Эти маски были получены в качестве помощи от Сил обороны. К настоящему моменту они заменены на другие”, — сообщил он. На замечание о том, что Нарва новых масок не получила, Саар сказал, что тогда, вероятно, конкретно об этом случае им никто не сообщил. ”Аптекари относительно быстро сообщили о масках, которые хранились в ненадлежащих условиях. Не исключено, что о конкретном случае нам просто не сообщили. Мы передадим информацию человеку, который занимается с нашей стороны средствами индивидуальной защиты. Он свяжется с представителями в Нарве и займется проблемой”, — сказал Саар.
Город к вспышке готов?
По словам Антонова, к возможной вспышке коронавируса город готов. Для больных COVID-19 в городской больнице предусмотрено 20 койко-мест и установлена триажная палатка. ”Также было решено, что находящихся в тяжелом состоянии людей не будут отвозить на скорой в Ида-Вирускую центральную больницу, как это планировалось изначально. Местных жителей будут доставлять в Нарвскую больницу, а тех, кто живет близ Раквере, — в Ракверескую больницу”, — пояснил Антонов. Это изменение он объяснил тем, что путь в Ида-Вирускую центральную больницу из Нарвы и обратно занимает у скорой три часа. Это означает, что в течение этого времени бригада будет недоступна для других вызовов.
На днях член правления Союза семейных врачей Кармен Йоллер отправилась в Ида-Вирумаа для встречи с местными врачами и представителями самоуправлений с целью разъяснительной работы. Формат встреч предполагал также возможность участие посредством Skype, однако, например, нарвские врачи в мероприятии участия на приняли. Поговаривают, что проблема кроется не в нежелании встречаться, а в черной кошке, которая пробежала между ними и городской властью (организатором встречи).
Однако, по словам Антонова, никакого конфликта между городом и местными семейными врачами нет. ”Мы выполняем распоряжение премьер-министра Юри Ратаса: никаких скоплений народа”, — аргументировал он. ”Было невозможно провести встречу по Skype одновременно для 38 семейных врачей. Эту возможность нам предложили только в понедельник днем. Сначала речь шла о физической встрече”, — добавил Антонов.
Сама Йоллер сообщила, что в результате официальные встречи прошли только в Силламяэ и Кохлта-Ярве. ”В Силламяэ и Кохтла-Ярве были очень милыми и душевными. Было задано много вопросов”, — отметила доктор и добавила, что в пятницу все-таки попытается связаться с нарвскими врачами через Skype.
Утверждения о том, будто нарвские семейные врачи не направляют людей на анализы на коронавирус, по словам Антонова, не соответствуют действительности. ”Врач выдает направления при наличии показания. Просто так никто никого, конечно, на тестирование посылать не будет”, — пояснил доктор.
Мэр Нарвы выражал беспокойство
Ранее мы писали о том, что мэр Нарвы Алексей Евграфов обеспокоен тем, что анализов на коронавирус в городе берется недостаточно.
”Меня беспокоит тестирование. Его проводят недостаточно. На прошлой неделе я выступил с соответствующей просьбой. Сейчас я вижу, что ситуация изменилась и анализов берут больше”, — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. Он отметил, что местные семейные врачи в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на анализ.
”Мы их (семейных врачей — прим.ред.) заставить не можем. Они не подчиняются городу”, — добавил мэр.
Представитель Synlab Герли Каделаук отметила, что больше всего тестов проводится в Таллинне и на Сааремаа. ”Действительно, нарвские семейные врачи пока присылают меньше. На прошлой неделе мы даже свои информационные письма стали переводить на русский, чтобы не было языкового барьера”, — сказала Каделаук.
Она отметила, что причина может крыться также в статистике, по которой в регионе не так много заболевших. ”Чем больше инфицированных, тем больше желающих сдать анализы и тем больше семейные врачи выдают направлений”, — отметила представитель сети лабораторий.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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