Гнавшего по Нарве со скоростью 132 км/ч водителя наказали 20 днями ареста и лишили прав

Автомобиль ехал по Таллиннскому шоссе в сторону Петровской площади.

"Mercedes повернул на улицу Пушкина и пытался скрыться во дворе. Полицейские задержали управлявшего автомобилем 23-летнего молодого человека и доставили его в ареестный дом", — рассказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

Водитель был трезв, но у автомобиля не было обязательного дорожного страхования. В автомобиле кроме водителя находились два пассажира.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сказал, что у задержанного водителя имеется несколько действительных наказаний, из них большинство — за превышение скоростного режима.

"Молодого человека ранее наказывали денежными штрафами, но ни один из них не был оплачен. Он также лишался водительский прав. Но так как предыдущие наказания на него не повлияли, я ходатайствовал в суде о 20 днях ареста и лишении прав на девять месяцев. Суд согласился с полицией и это означает, что для получения новых прав нарушителю надо будет снова сдать экзамен", — пояснил Наролин.

По словам Дмитрия Наролина, совершенное на такой скорость ДТП означало бы самые тяжелые последствия как для находившихся в автомобиле людей, так и для других участников дорожного движения.

В этом году в Нарве произошло семь ДТП, в которых пострадало семеро человек, все пострадавшие — пешеходы.