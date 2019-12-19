19.12.2019, 13:50
Главная нарвская елка благополучно пережила шторм. В 2013-м ель на Петровской не выдержала ветра
Доставивший много неприятностей Эстонии шторм, к счастью, оставил главную нарвскую елку невредимой. У опасений за ее судьбу были основания — шесть лет назад ветер повалил елку на Петровской площади, пишет "Виру проспект".
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