Главная нарвская елка благополучно пережила шторм. В 2013-м ель на Петровской не выдержала ветра

Нарвская елка благополучно пережила бушевавший в среду и в ночь на четверг шторм — даже не покосилась.

Между тем, в 2013 году, 2 декабря, ель на Петровской не выдержала испытания ветром — ее зауженный при монтаже ствол сломался в самой нижней части.